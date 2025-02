Vratila se Helga na velika vrata: Saznala da Milovan truje Gastoza protiv nje, pa urlicima zatresla zidove Bele kuće: Slušaj me, Badžo... (VIDEO)

Eksplodirala kao tempirana bomba!

Sandra Obradović prišla je Anđeli Đuričić kako bi joj prenela da Milovan Minić puni glavu Nenadu Marinkoviću Gastozu i da treba da uđe u ljubavni odnos sa Kristinom Buđevac.

- E ti, Badžo, više mi se ne obraćaj. Pitaš me da li sam dobro, idi vidi da li ti je žena dobro. Njega truješ protiv mene, dobila sam pitanja na osnovu toga jer mu puniš glavu - rekla je Anđela.

- Ja njemu kažem najsikrenije jer ti nisi normalna - dodao je Milovan.

- Ti pljuješ po porodici, ženi, detetu... Ja ću da kažem koji si ološ i koga savetuješ. Došao je da pljuje po svemu što je radio da bi sebe oprao. Svaki dan mi se obraćaš i kao si fin prema meni, a jedva čekaš da me oblatiš kod njega.



- Moj brat, hvala na savetu. Ja ću da poštujem šta kaže - rekao je Gastoz.

- Sram te bilo svaki dan da mi se obraćaš, a da jedva čekaš da me opljuješ kod njega. Ja sam to dobila kroz pitanja pre 15 dana. Slušaj me Badžo, majmune... On njega savetuje šta bi bilo najbolje za njega. Ti da znaš šta je najbolje ne bi se ovako blamirao na televiziji. Nemoj ti da govoriš Gastozu šta je najpametnije, on mene da sluša i da je pametniji došao bi tamo gde treba, a ne da sluša tebe koji varaš ženu. Ja sam ti veći prijatelj nego svi oni zajedno kad se okupe, a ti nastavi. Ja samo znam da oni nisu pravi muškarci na poljima gde treba da budu. Rekao mu je da treba da se smuva sa Kristinom da bi mene sjahao sa kičme. Neka ga sluša, ali na taj način neće dobiti ono što želi. On će samo mene da povređuje, a sebe da pokaže - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić