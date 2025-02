NE VIDIM GA PORED TAKO ROBOTIZOVANE OSOBE: Vanja Živić rastavila Anđelu na činioce, pa vinula Sofi u nebesa i istakla da više pristaje Gastozu!

Bez dlake na jeziku!

Tokom večeri za nama došlo je do žestoke verbalne rasprave između Nenada Marinkovića Gastoza i Aneđe Đuričić zbog Sofi Tikačenko, te je njihov odnos dodatno poljuljan.

Svoj sud o novonastaloj situaciji za portal Pink.rs dala je i nekadašnja ućesnica ''Elite 7'', Vanja Živić.

Vanja je otkrila da li smatra da uz Gastozov temperament odgovara osoba poput Sofi, kao i da li misli da će se njegov odnos sa Anđelom u poptunosti prekinuti.

- Ja sam negde više puta kometarisala njih, tako da kako i na startu, isto mislim i sad. Anđela mu je zanimljiva samo na tom početku dok su se muvali, tada sam rekla da čim je bude malo bolje upoznao, odnosno njenu napornost, programinost, hisertiju i uštogljenost, da će mu dosaditi, tako se i dešava. On je neko koga nikako ne vidim sa jedno tako robotizavonam devojkom, koja na sat sve meri kad jede spava, priča čak i hoda i sedi, ne znam kome je to privlačno. Ona je u suštini lepa slika dok ne progovori sa onim jakom piskavim i iritantnim tonom, psihički sklop, koji sam već gore navela, njene karakteristike osobine. Apsolutno ga razumem, Sofi jeste negde tip devojke kakve on voli, s tim što tu njenu pozitivu vidim samo na žurkama i jako mi se dopada. Volela biH da se opusti da bude tako spontantana i za crnim stolom. Verujem da mu je jako slatka i zanimljiva baš zbog toga, sad da li ce tu biti nečega ne verujem, ali ja bih lično volela jer smatram da je Anđela totalni opozit nekog tipa devojke koja njemu pristaje i kakve voli - istakla je Vanja.

Autor: S.Z.