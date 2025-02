SOFI TO NAMERNO RADI Tozla o novoj drami Anđele i Gastoza: Ona nikako da skapira JEDNU STVAR

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz rano jutros su po ko zna koji put stavili tačku na svoj emotivni odnos, ovaj put zbog lepe Ukrajinke Sofi Tkačenko.

Tenzično je bilo i danas, kada je došlo do kratke svađe između bivših partnera, a sud o novonastaloj situaciji dao je reper Tozla, Gastozov najbolji prijatelj.

- Kada sam gledao klipove meni je bilo podjednako žao i nje i njega, iako nju ne znam uopšte, a njega znam možda najbolje. Toliko mi je bilo žao jer su bili u tolikom stresu, isto gledam na to nevezano da li je reč o potpunim strancima ili meni najbližim ljudima jer ne volim da vidim kada su ljudi u takvom stresu, naročito zbog stvari koje uslovno rečeno nisu vredne tolikog stresa i izazvane su od strane drugih ljudi - priča Tozla, kojem su upitne namere Sofi Tkačenko.

- Nije mi se dopalo to što sam primetio da Sofi, svesno ili nesvesno, ponekad namerno sa Galetom malo... Nekad on i nije zainteresovan, a vidim da mu ona priđe i sve to. Ne znam da li to namerno radi, kao da hoće da njima digne frku, ili sam ja to loše procenio jer ne gledam dovoljno. Ono što je glavna poenta je to što njihovi problemi uvek nastaju zahvaljujući drugim ljudima. Oni uopšte nemaju svoje probleme, da se ne slažu oko nečega, nego... To su uglavnom problemi koji su izazvani drugim ljudima. Ja ne mogu da verujem da su toliko omađijani, da ne mogu da skapiraju da okolina njihova pravi najveći problem - ističe Tozla.

Smatra da bi kratka pauza za njih dvoje bila učinkovita.

- Poslednji put kada su raskinuli, mislim da su prebrzo počeli da se ponovo vraćaju jedno drugome. Treba im pauza bukvalno od nekih nedelju dana, iako znam da je to tamo skoro nemoguće, ali da se dogovore, da kažu jedno drugom:"Hajde malo da se oladimo, da razmislimo, pa da popričamo". Plaši i jedno i drugo to odvajanje, jer se oboje plaše da će proći neko vreme i da će se ovaj drugi ohladiti, ali treba im pauzica da se resetuju, pa da popričaju šta pravi problem jedno drugom. Gale se vrlo često zaj*bava, to radi uvek i nema lošu nameru. To Anđela ne može da skapira, a niti on, da ona stvarno misli da je on ozbiljan. Tu nastaje tako glup problem... Nadam se da će biti pametni, da će sesti i porazgovarati, da će skapirati da su im problemi benigni, da je njihov problem kuća i ljudi u njoj - izjavio je reper za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević