Ekskluzivno! Prvo oglašavanje Uroša, bivšeg muža Aleks Nikolić: Milovan je zajedno sa njom pokušao da me odvoji od ćerke! Nadam se da ću posle sudskog procesa STARATELJ BITI JA!

Ime Uroša Jovanovića, bivšeg supruga Aleksandre Nikolić, sve češće se pominje u "Eliti", naročito otkako se u petak uveče u Belu kuću uselila njena majka Milosava Pravilović. Mesecima je odbijao da se oglašava za medije, a sada je rešio da prvi i poslednji put na određene priče stavi tačku.

Na samom početku razgovora istakao je da ga ne interesuju nikakva medijska prepucavanja, već da mu je prioritet isključivo njegovo i Aleksandrino dete.

- Neću učestvovati u rijaliti programima niti biti deo bilo kakvih javnih konflikata. Moj fokus je i ostaće isključivo na mom detetu, s kojim trenutno proživljavam najlepše trenutke svog života. Ovim putem upozoravam - svako ko na televiziji, društvenim mrežama ili bilo kojoj javnoj platformi spomene ime mog ili tuđeg deteta može se suočiti s ozbiljnim pravnim posledicama. Prava deteta na privatnost, bezbednost i zaštitu od zloupotrebe garantovana su Zakonom o pravima deteta i Porodičnim zakonom Republike Srbije. Svako narušavanje tih prava povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, uključujući tužbe za povredu časti, ugleda i prava deteta. Ovo se odnosi kako na moju Anastasiju, tako i na dete Marijane. Deca nisu i nikada neće biti deo vaših sukoba ili manipulacija. Prema članu 64 Ustava Republike Srbije, država je dužna da osigura posebnu zaštitu dece, a svaki pokušaj zloupotrebe deteta u medijima predstavlja direktno kršenje ovog člana i drugih relevantnih zakonskih odredbi - upozorio je on na početku, a potom se osvrnuo na goruću temu o kojoj se mnogo puta pričalo u rijalitiju - starateljstvu nad njegovim i Aleksandrinim detetom.

- Što se tiče starateljstva, ja trenutno imam privremeno starateljstvo nad Anastasijom zahvaljujući učešću Aleksandre u rijalitiju i nadam se da će dete, kako je i sama Aleksandra izjavila, nakon završetka sudskog procesa ostati kod mene. Smatram da bi to bilo najbolje rešenje za Anastasiju, ali i za Aleksandru - kaže Uroš za Pink.rs.

Osvrnuo se i na svoju bivšu suprugu Aleksandru koja ga, kako kaže, više ne interesuje.

- Što se tiče same Aleksandre, želim joj puno sreće i zdravlja u životu, pre svega jer je majka Anastasije. Kao žena me ne interesuje, ta priča je davno završena. Ja sam sada srećno zaljubljen i nadam se da će tako i ostati. Milosava je dobra žena, borac, i sa svim svojim osobinama mi je interesantna i gotivim je - objašnjava on.

- Anastasija je divna devojčica – ide u vrtić, pohađa časove kompjutera u Dexter školi, uči engleski, stalno putujemo, stekla je novo društvo i obožava babina jaja - dodaje Uroš.

Osvrnuo se i na Milovana Minića, učesnika "Elite", inače bivšeg Aleksandrinog partnera.

- Milovan je sam priznao da je plaćao advokata koji je branio Aleksandru na suđenju. Njegove izjave o praćenju mog kretanja i druge insinuacije ukazuju na moguće loše namere prema meni. Najveća šteta u svemu ovome jeste što je kroz sudske procese i godine, zajedno s Aleksandrom, pokušavao da me odvoji od Anastasije. Promene u PU Subotica, uključujući smenu inspektora i drugih koji su bili blisko povezani sa slučajem, govore same za sebe. Ja se ne bavim potapanjem splavova, smicalicama i sličnim stvarima. Moji prioriteti su daleko značajniji od tih besmislica - naglašava bivši Aleksandrin suprug, koji je na kraju poručio:

- Svim učesnicima želim puno zdravlja, sreće i da pobedi najbolji. Posebno onima koji će posle izlaska iz rijalitija imati priliku da iz korena promene svoj život na bolje.

Autor: Darko Tanasijević