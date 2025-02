TREBA DA BUDE KRAJ ONE KOJA GA ČINI SREĆNIM Brat Luke Vujovića podržao njega i Aneli, a Sandra će IZGORETI kada bude čula šta kaže o njihovom RASKIDU!

Učesnik "Elite" Luka Vujović sve je prisniji sa cimerkom Aneli Ahmić od koje se ne odvaja, a večeras je, po svemu sudeći, došlo do novih poljubaca među njima, te mnogi kažu da je pitanje trenutka kada će ozvaničiti emotivnu vezu.

Učešće svog rođenog brata sada je prvi put za medije prokomentarisao njegov rođeni brat Petar Vujović.

- Bio sam u strahu na početku, ali super, zadovoljan sam. Malo mi je zasmetalo ono sa Ivanom, to sebi nije trebalo da dozvoli, ali ga razumem, ovaj ga je napadao... To osuđujem. Bilo mi je krivo jer znam da to nije on. Posle povratka je super. On mi je mlađi brat i zadovoljan sam za sada - rekao je Lukin brat, kog smo upitali kako komentariše prisnost Aneli i Luke.

- Ona je osoba koja prija mom bratu, ja sam sa tim okej. Za sada super. Vidim da je Luka super, ponaša dobro, kao muškarac prema devojci, poštuje je i to mi je drago. Treba da bude kraj nekog pored koga se lepo oseća - rekao je Vujović.

Osvrnuo se i na neslavno okončanu vezu svog brata i Sandre Obradović.

- To je bilo mnogo kratko, upoznavanje. Čovek mora da proba čokoladu da bi znao da li mu se ta čokolada sviđa, tako da taj ulazak u vezu je bio samo da vidi da li može da bude sa njom. Nisu slična energija, on je luđi, a ona potpuno drugačija energetski, pa zato nije ni uspelo. Ipak, ispao je okej i prema njoj - rekao je Petar, koji je prokomentarisao i bratovljeve verbalne obračune s Milenom Kačavendom.

- Ljudi su tamo malo drugačiji nego što bi bili napoljku. Kačavenda ima taj neki pristup analize ljudi, opstaje već dugo, video sam da se ne slažu. Ne mogu da sudim, ne poznajem je lično. Ružno je što se svađaju i sve ono izgovaraju, nadam se da neće biti strašnijih stvari - ističe on.

- Stariji sam brat, uvek sam ga analizirao i osuđivao kao mlađeg, ali sada sam okej, zadovoljan. Samo neka nastavi tako. Super mi je druženje sa Aneli, vidim da su se našli energetski. Devojka je okej, čujem neke komentare, a ja ne osuđujem nikog zbog neke prošlosti. Super su, vidim da je to neki normalan odnos - zaključio je Vujović za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević