Ovako je Milosava izgledala u mladosti: Nikada je ne biste prepoznali! Stajling, šminka, nakit, frizura... SVE PUCA!

Ogromno interesovanje javnosti izazvala je Milosava Pravilović, koja je u petak uveče postala učesnica rijalitija "Elita".

Milosava Pravilović je majka aktuelne učesnice "Elite" Aleksandre Nikolić, a veliku pažnju privukla je kada je ćerku 31. decembra, za Novu godinu, posetila u Beloj kući. Svojim načinom izražavanja, neposrednošću, ali i autentičnim fizičkim izgledom izazvala je lavinu komentara, a njena svađa s nesuđenim zetom Milovanom Minićem u rekordnom roku postala je viralna na društvenim mrežama, naročito na TikToku.

Milosava je karakteristična po dugoj crnoj kosi, ali i specifičnom načinu šminkanja i odevanja. U "Elitu" je ušla u efektnoj Luj Viton kreaciji, o kojoj je brujala čitava Bela kuća, a mi smo došli do njenih fotografija iz mladosti.

Milosava je tada pozirala sa ćerkom Aleksandrom i, kao što se može videti, oduvek je pratila trendove, te je tada izgledala karakteristično za to vreme. Menjala je frizure i stilove odevanja, a efektna šminka i nakit su, po svemu sudeći, oduvek bili nešto po čemu je prepoznatljiva.

Inače, Milosava je šokirala naciju priznanjem da je svojevremeno držala javnu kuću.

- Ja sam primila jednu devojku da stanuje kod mene, došla sam u Suboticu da normalno živim. Ona je meni rekla da radi masažu i pitala me je da radi. Bile su tu dve sobe kod mene, a on je rekao osam, to su gluposti. Mene baš briga za masažu, neka radi šta hoće. Ona mi je rekla da dam oglas, ona je dovela i drugaricu. Nisam gledala šta rade, a ona su dale ideju. Moja drugarica koja je umrla je rekla da će to da radi. Držala sam kafić, one tamo nikad nisu ušle. Ja sam pustila njih da one rade, a ja sam bila posrednik. Mogla sam da ne odem nijedan dan u zatvor, ali sam rekla da ću da idem. Mogla sam da uzmem nanogicu, ali sam rekla da ću da odgovaram za to - rekla je Milosava.

- Ja sam kuvala, prala čaršafe, bili su ručkovi, kupovala sam im brushaltere. Devojke su dolazile na smenu budu tri, pa odu, a dođu četiri. To je bilo do nekih pola devet, nikad noću. Ja nisam dala noću, jer sam ih štitila. Nikad to nije noću bilo. Ja neću nikog da prozivam, ali to je danas normalno. Nas niko nije hapsio, meni su napisali posredovanje u prostituciji. Unuka tu nije dolazila, neću da pričam neke stvari. Ja sam bila osam meseci, završila sam to i bilo mi je super i ekstra - nastavila je Milosava.

