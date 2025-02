ENA JE MONSTRUM, A UROŠ NEODGOJENO DERIŠTE Sita Ahmić urnisala sestrine dušmane, a tek da čujete mišljenje o vezi Aneli i Luke

Sita Ahmić, rođena sestra učesnice "Elite" Aneli Ahmić, u kratkom razgovoru za naš portal osvrnula se na udarna zbivanja u Beloj kući, koja se tiču njene sestre.

Aneli se i dalje ne odvaja od Luke Vujovića, kog otvoreno simpatiše, a šuška se da su večeras ponovo pali vreli poljupci u krevetu. Sita smatra da je njihov ulazak u vezu gotovo izvestan, ali ne krije da ne bi volela da odu predaleko.

- Šta ima više da se komentariše, očigledno je da će Luka i Aneli ući u vezu i podržavam i to, ali sam Aneli jasno stavila do znanja da ne bi trebalo da prelaze granicu, a znamo svi na šta mislim. To ne mogu podržati. Za te stvari imaju vremena kada izađu ako ta veza potraje - objasnila je Sita.

Osvrnula se i na današnji sukob svoje sestre sa Urošem Stanićem, koji ju je polio vodom. Odmah se umešao Luka, koji je Urošu uzvratio istom merom, a Sita kaže:

- Ena je nepromenljiva i dokazani monstrum. Nakon svih izrečenih reči Peji koje su morbidne, ništa me ne čudi odnos sa Aneli. Uroš je neodgojeno derište i Lukina reakcija je na mestu. Svi znamo da je Luki data druga šansa i da ne bi trebao da uđe u crveno, ali isto tako sam sigurna da ako uđe sa Aneli u vezu i ako je ozvaniče da će biti uz Aneli ako treba sam protiv svih, kao što će ona biti uz njega. Ona je to već dokazala kada je rekla Sandri da mu ne vređa majku i još u par situacija, da ih sada ne nabrajam - podsetila je Sita za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević