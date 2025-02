Anđela ogolila dušu o problemu sa Gastozom: Priznala da je ovim potezom dokrajčio, a evo da li će mu oprostiti flert sa Sofi! (VIDEO)

Priznala da nije dobro!

Upravo je počela emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević na samom startu podigao je Anđelu Đuričić kako bi progovorila o problemima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela, šta se sad trenutno dešava kod tebe i Gastoza? - upitao je Milan.

- Ništa, to je to. Danas je Gastoz došao i tražio krevet, moram da kažem da sam se pokajala prošli put kad sam ga izbacila. Bilo mi je jako neprijatno kada je tražio drugi krevet, ja nisam znala da sam mu rekla: ''Uzmi svoje stvari''. Rekla sam mu danas: ''Svakako je tvoj krevet, nemoj da izlaziš iz njega''. On je prihvatio i ružno mi je da ga izbacim - rekla je Anđela.

- Što si preplakala ceo dan danas? - upitao je Milan.

- Nisam dobro iskreno, nisam ni sada dobro - rekla je Anđela.

- O čemu se radi?! Ne možete uopšte da nađete zajednički jezik - rekao je Milan.

- Njemu je bilo loše prva dva tri dana, a sada poslednjih dana sija. On nije osetio potrebu da meni kaže: ''Izvini''. Da mi je bar za nešto rekao: ''Izvini'', ja bih to prihvatila. Nije mi jasno da nema potrebu da se izvini, zato sam i ovakva - rekla je Anđela.

- Sinoć niste obavili razgovor? - upitao je Milan.

- Nismo i bolje je tako, ja sam sinoć bila jako nervozna. Razočarao me što je sa mnom tražio razgovor, a onda me sinoć iskulirao. Sve mi se skupilo, previše stvari koje mislim nism rekla, mnogo mi se stvari skupilo. On očigledno nema potrebu za razgovorom, a ja da ga molim i pitam neću sigurno - rekla je Anđela.

- Tebi nije dobro, ali ti nećeš da spustiš loptu. Namerno radiš stvari koje ga nerviraju - rekao je Milan.

- Da, naravno - rekla je Anđela.

- Da li ti je objasnio što je Matora omiljena? - upitao je Milan.

- Nisam dobila ni objašnjenje ni izvinjenje. Preko glave mi je hrane, prioritet mi je razgovor, a izgleda da se svodi na sve sem toga. Da je došao da me pita: ''Anđela, kako si?'', ja bih mu normalno odgovorila. On mene samo dolazi da pita o hrani i to je to. Nije nijednom prišao toplo sa željom da želi nešto da reši - rekla je Anđela.

- Anđela nekako ti njega uvek braniš od svih - rekao je Milan.

- Pa jeste, mi smo do juče maltene zajedno živeli. Meni je žao da on ode iz našeg kreveta - rekla je Anđela.

Autor: N.P.