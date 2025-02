Ja sam ti greška, gaziš sebe: Gastoz odsvirao kraj sa Anđelom i poručio joj da prestane da se blamira zbog njega! (VIDEO)

Pukao mu film!

Na samom početku emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom raskidu sa Anđelom Đuričić.

- Da li je moguće da imaš 33 godine i da samo preko hrane imaš kontakt sa devojkom? - pitao je Milan Milošević.

- Tražim lagan način da dođem do komunikacije. Moram da demantujem da je ne pitam kako je i šta radi. Ja razumem da je ona kivna i to poštuje. Ja radim ono što treba da uradi muškarac koji je pogrešio i pokušavam da doprem do nje. Ja ne razmišljam razgovor kao ona, meni je dva tri osmeha gotovo i jedna topla reč. Ima te provokacije na osnovu svega što sam uradio. Ništa se ne menja, samo se udaljavamo. Ne zanima me da vodim razgovor sa ovakvom osobom, preko hrane hoću da je pridobijem - govorio je Gastoz.

- Da li si se potrudila da prestaviš sebe kao osobu koja nije opuštena? Nije moguće da nemaš neke reakcije - dodao je Milan Milošević.

- Ako ja to nisam radio nije ni on. On mene krivi za stvari koje nije radio. Ovo sad nije fer. Nikad nisam rekla jednu lošu stvar za tebe, ali nikad te nisam ogovarala - rekla je Anđela.

- Ne zanima me korektno, hoću magiju - poručio je Gastoz.

- Ja jutros nisam mogla da spavam, sanjala sam njega i njegov klip jer sam preopterećena sa stvarima, a nije mi ni rekao izvini - govorila je Đuričićeva.

- Ja hoću da pokažem da mi je krivo. Ja sam preterao, ali iskreno nisam ništa ni uradio. Meni je džukački da kažem da sam bio pijan i da se izvinim - rekao je on.

- Verovatno su rešavale tako jer su ga tukle... Odmah je promenio boju i nije mu dobro. Ja navodim postupke koje bi mene trebalo da bole, a on odmah sedne i nervozan je. Ja nemam pravo da budem nervozna, a on ima pravo odmah da se udidi. Ja ovde treba da budem nervozna i da mi nije dobro, a on treba o meni lepo da priča neke stvari. Hoću da bude muško i da mi kaže stvari koje misli. Ne želim da ga navodim šta će on da radi ako mu je stalo. Volela bih da zauzme neki čvršći stav i da osetim želju - pričala je Anđela.

- Gastoze, da li ti kompleks ne da? - pitao je voditelj.

- Ovo je odvratan momenat kad devojka sa kojom treba da se pomirim kaže da treba da se pomirimo. Ja muškarac koji ne vraćam osobama koje su sklone da me udaraju jer su žene treba da se prepričava? Ona mene treba pred svima da tuče? Molim te. Mislio sam da će ovaj razgovor drugačije da krene. Ona je meni jako draga osoba i ne vidim perspektivu u ovoj vezi. Ovo je sve iz šupljeg u prazno. Svi su mi rekli da rade iste stvari kao i sa bivšim, kao i kad smo ulazili u vezu. Ja što god da uradim ona će da proguta i sad gazi sebe i svoj stav zbog ljubavi koja joj neće biti uzvraćena. Treba da gleda sebe i da prekine ovu vezu. Ona je došla ovde i ima svoj cilj. Ja sam ti greška, gaziš sebe. Ovde nema napred. Ovo je tačka, kraj i završeno - govorio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić