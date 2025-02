TREBA DA DONESE BITNU ODLUKU Majka Luke Vujovića otvoreno o njegovoj vezi sa Aneli: Ona poseduje osobine koje...

Aneli Ahmić i Luka Vujović sve su prisniji u "Eliti", a mnogi kažu da su na korak do ulaska u emotivnu vezu. Sada se tim povodom za Pink.rs oglasila Lukina majka Biljana Vujović.

Kako nam je rekla, njen sin ima njenu podršku.

- Ja sam uz Luku svim srcem i podržavam sve što on odluči. Ako je to veza sa Aneli i ako mu je to sudbina, naravno da i to podržavam. Slobodan je čovek, ostvario se kao otac i ima vreme ispred sebe da iskristališe svoje emocije i donese vrlo bitne odluke u životu - kaže Lukina majka i dodaje:

- U jedno sam sigurna, a to je da na Luku ne može da utiče ničije mišljenje i ničija podrška. Uvek je radio po svom i nije neko ko može da se prilagođava tuđim željama, već isključivo svojim. Aneli poseduje osobine koje Luku i te kako privlače, tako da me ne čudi njegov izbor da bude uz nju i sa njom . Ja, kao i moji najbliži, mislimo isto što i Anelini. Sve do granice pristojnosti - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević