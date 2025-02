Pikanterije iz privatnih života Aleksandre Nikolić, njenog bivšeg oženjenog dečka Milovana Minića i njene majke Milosave Pravilović već danima tresu "Elitu", a u sve je tokom "Pitanja novinara" upletena i njegova bivša radnica, koja se sada oglasila za naš portal.

Prema pričama Milosave, Milovan je želeo da svoju radnicu "namesti" Urošu, bivšem Aleksandrinom suprugu, a doveo se u pitanje i novac koji je njoj Minić davao. Našoj redakciji se javila radnica, koja je insistirala da ostane anonimna.

- Kao radnica koja je radila i kod Aleksandre i kod Milovana moram da se oglasim. Činjenica da je Milovan hteo da mi "nemesti" Uroša uopšte nije istina - ja tog čoveka nikada nisam videla, niti upoznala. Za Sombor sam se preselila isključivo zbog studija gde sam se kasnije i zaposlila, tako da to nema veze sa Urošem. Sa Milovanom nisam imala nikakav odnos što Aleksandra spominje, on mi jeste davao novac pred rođendan ali to je bila moja plata koju sam ja zaradila. Rođendan sam slavila na bazenu što je Aleksandra držala i morala sam platiti punu cenu, iako sam bila radnica tamo. Skoro pa nisam ni mogla da održim rođendan jer je Aleksandra pravile scene i ljubomorisala - rekla je ona i dodala:

- Što se tiče Aleksandre i njenih drugarica, često su znale da se slikaju gole na bazenu, da motaju i puše travu dok je Aleksandrino dete bilo prisutno. Nije mi jasno zašto Aleksandra zamera Milovanu što je ona bila samo ljubavnica, kad je ona menjala momke na bazenu svaki dan, uvek je radila u provokativnim stvarima i volela je da se nabacuje momcima. Što se tiče Aleksandirog oca, potvrđujem da kad je on radio na kartama, pazar skoro pa nikad nije valjao, i ja sam bila videla par puta kako iz kase skljanja novac. Na pitanje Milosave kako sam mogla otići na more dok sam radila kod Milovana, tako što sam se prijavila preko agencije i odradila sam letnju sezonu tamo. Ja sam lepo vaspitano dete, i nikad ne bi dopustila sebi ovo što oni pričaju za mene, tako da molim porodicu Nikolić da me izbaci iz svojih usta - poručila je ona.

Autor: Darko Tanasijević