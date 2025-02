TOTALNI SLOM ANĐELE ĐURIČIĆ! Doživela nervno rastrojstvo i u programu uživo počela da urla na Gastoza: Boli me što me ne voliš (VIDEO)

Pukla i sasula mu sve u lice!

Anđela Đuričić doživela je nervni slom i pred svima u programhu uživo odlučila da spasne Nenadu Marinkoviću Gastozu sve u lice. Ona je vikala na sav glas i plakala i konačno priznala kako se oseća povodom svega što se dešava između njih.

- Jedina želja koju ima je ponižavanje mene da ne želi da budem sa mnom. Nemoj da mi doaziš jer ne mogu da podnesem tvoju blizinu, svaki put sam sve gore u glavi. Da li hoćeš da još više ovih reakcija? Boli me što me ne voliš. Nisam se u ovo zaljubila i tražim onog koji si bio. Nemoj da mi dolaziš jer je to u mojoj glavi pakao. Dozvolio si da se vežem za onog Gastoza, a ispao si drugi. Ja sam najbolja verzija sebe u vezi sa tobom. Dobijao si najgore u početku i to ti je odgovarali. Priznaj da si se ohladio. Poštedi me odgovora, nisam dobro. Ne želim ništa više od tebe osim da se skloniš. Pokazao si da si sve ono što si me ubeđivao da nisi - urlala je Anđela.

- Ja se samo trudim da izađemo normalni iz ove situacije. Nisi pri sebi, devojko. Želim da izađemo iz ovoga kao normalni ljudi, a ja znam koliko je sati - rekao je Gastoz.

- Od mene si napravio nesrećnu jer mi nisi pružio ljubav koji su mi obećao - rekla je ona.

- Ja nemam odakle da je crpim. Smiri se - dodao je Gastoz.

- Ako vidiš da nisam dobro, ne ubacuj mi se. Jednu emociju tvoju nisam videla, samo sam videla da ti je žao jer vidiš da mi nije dobro i jer si moje emocije dobio maksimalno. Ja sam dobila ništa. Ja sam dala sebe na tacni kad sam osetila emocije, a nisam dobila ni onu stvar - pričala je Anđela.

- Ja sam od tvojih emocija dobio devojku koja u programu priča o njima i koliko me voli. Ja nisam dobio ljubav ili ne znam da prepoznam tvoju hladnokrvnu ljubav. Ja sam možda navikao na drugačiju ljubav. Ne želim da se ovde poubijamo i da se mrzimo - rekao je on.

- Ja nikad neću da se tučem, ne znam šta ti nije jasno. Nikad neću da te vređam, nikad neću da te psujem - dodala je ona.

- Tvoj arogantan stav može da me dovede do toga da te oteram u tri p*čke materine. Ne želim da pričam sa devojkom koja ne pokazuje emocije, ne osećam te. Izvini, ali ne osećam te - rekao je Gastoz.

- Šta je pokazivanje emocije? Šamar? Ja ako tebi nisam pokazala emociju ne znam kome sam. Ja sa tobom slovo nisam htela da progovrim kad me nisi zanimao... Ja bih najviše cenila da on meni dođe i kaže: "Ohladio sam se, dosadila si mi, ne volim te". Daj mi konkretno, nemoj mi to toplo i hladno. Meni to daje nadu da imaš bilo kakvu emociju prema meni - besnela je Anđela.

- Ja imam emociju, ali ne možemo da budemo zajedno. Ti imaš samo žar kad treba da se svađaš - dodao je on.

- Da li treba da slušam tebe i da budem kamen? Ti sad da kažeš da je napolju dan ja ću da verujem. Mislim da ceo svet vidi stvari koje sam ti rekla. Nećeš biti džukela ako mi to kažeš. Nije fer prema meni da mi jedan dan govoriš drugačiju priču - govorila je ona.

- Naša komunikacija nema smisla jer ne prihvataš moju realnost - rekao je Gastoz.

- U 11 si pričao jedno, u 11 i 10 drugo, a u 11 i 30 treće, a ja uvek pričam isto. Tebi je zanimljivo, a meni ovo nije zanimljivo... Imam sedam različitih priča, želim da se držiš jedne priče do kraja. Priznaj jednom da nemaš emocije, ne želim da se vodiš klipovima, debatama, samo želim tvoju iskrenu priču. Nije mi dobro, da li shvataš? - dodala je Đuričićeva.

- Anđela, ti si mi jako draga i imam emocije prema tebi i ne mogu da nastavim vezu u rijalitiju. Jako si posesivna i hladna, a od tebe ne dobijam emocije - počeo je Gastoz, ali onda prekinuo svoje obraćanje njoj.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić