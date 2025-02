Stefani zbog svađa sa Matorom izgubila mleko?! Otkriveni sve detalji, Jelena dokusurila Tomićevu ovim rečima! (VIDEO)

Udar na Matoru!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi nastavila svoj razgovor sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Stefani i ja smo morale da se obratimo Velikoj šefici za pomoć i hvala puno svima na pomoći koje su nam pružile. Stefani i ja smo imale problema dosta, ali uvek smo nalazile zajednički jezik - rekla je Matora.

- Za Munju se govori da on ne reaguje kako smo očekivali, ne reaguje kao otac kojem se bivša devojka porodila dok je bila tu. Matora je danas na Munjinoj podeli dobacivala svaki čas i pričala neke gluposti. Matora je krila iz svoje ljubomorne želje da ostane sa Stefani zauvek, ona je to dete krenula da oseća. Mene zanima zašto su se one rastale ako se one i dalje vole i bile su u perfketnom odnosu?! Molim vas, usaglasite se - rekla je Jelena.

- Ljudi, ona je strpala svog oca u dom, a hoće da brine o Munjinom detetu - rekla je Matora.

Autor: N.P.