ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aleksandrin bivši muž Uroš smuvao Milovanovu ženu Marijanu? Milosava obelodanila sve detalje, od ovoga nema dalje (VIDEO)

Takmičarima Elite vilice popadale do poda!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelja" pokrenuo je novu temu i podigao Milovana Minića, kako bi prokomentarisao informacije koje je saznao nakon ulaska Milosave Paravilović.

- Ne verujem da je to Marijana uradila, poznajem je. Ako je bila, ima pravo i ne verujem da je bila sama. Ima svega tu što se ne slaže i ne podudara se. Ona da je bila ja bih prepoznao to kroz njenu priču, a ne prepoznajem. To što su je svi prihvatili, niko nema razlog da je ne prihvati jer ona ima samo lično sa mnom problem. Što se tiče kredita ja sam podigao kredit i to uredno plaćam i vraćam, tašta je podigla i dala mi je novac. to za migrante su prazne priče, ali neću da se natežem sa ženom za budalaštine - govorio je Milovan.

- Kad si došao rekao si da se sporazumno razvodiš sa Marijanom, a ona kaže da je Marijana rekla da je ona podnela zahtev za razvod braka? - upitao je Milan Milošević.

- Može da kaže šta hoće, ja sam svoje rekao. Mi smo se razišli pre nego što sam ovde došao i to je sve jasno. Nije ona izmislila toplu vodu - dodao je Minić.

- Mnogi misle da te je ukopala rečenica: "Marijana te je otpisala, ne znaš sa kim je" -

- Marijana to nikad ne bi uradila, ja znam njena razmišljanja i njene stavove. Ona nikad ne bi dozvolila da sama sebi padne u očima. Ima sva prava ovog sveta i da nađe trojicu ja reč ne smem da kažem - rekao je Milovan.

- Ja ne obraćam pažnju na njega, znam zašto sam došla. Marijana i ja smo se čule, sele i popričale normalno. Ona je meni rekla: "Došla sam da te podržim, jer sve govoriš istinu". Ona je rekla da je sa obe manipulisao i da je Aleksandra sve rekla istinu. Nju je jako zabolelo da je kod kuće imao miran život, nije sumnjala na njega. Oni su sedeli i gledali televizor 20 dana dok je Aleksandra bila ovde. Ona mu kaže: "Da li si znao da je Aleksandra ušla u Elitu?", a on je rekao da nije znao. Ona je meni rekla da je Milovan izmanipulisao, govorio je da je Aleksandra na aparatima. Aleksandri je rekao da se truje lekovima, bolnica... Ja sam uvek govorila da se ne razvodi i da je dama i da čuva brak - govorila je Milosava.

- Pričala si sve najgore za svoju ćerku - dodao je on.

- Da, a zašto? Da se rešim tebe. Ona je stavila sporazumni razvod, ali da ona podnosi da bi ubrzala stvari. Ona se zaljubila, to je priznala. U pravu si da nije došla sama, to mogu da kažem. Ja ne želim da otkrijem ime čoveka, ali sve što sad pričam i što ću izneti, ali će jednog dana kad dođe vreme za to potvrditi u novinama sve što ja kažem. Ona je rekla: "Ja znam da on neće verovati da smo se mi našle". Ja sam htela da uzmem tvoju majicu, kačet i smišljali smo kako da prepoznaš da smo se Marijana i ja videle. Njih dvoje je bilo kod mene. Neko vreme posle tog parka došla je kod mene - nastavila je Milosava.

- Da li se Marijana zabavlja sa Urošem? - pitao je Milan Milošević.

- Znala sam - dodala je Aleksandra.

- Ne moram da odgovorim. Aleksandra je mene to pitala, kao da je to osetila... Ona to ima. Milovane, ja tebe ne mrzim. Morala sam da dokažem da si napravio puno grešaka, napolju jesam jer se sve zna napolju za Marijanu. Marijana je lepa kao lutka, pametna, lepa. Ti si Marijanu stavio na bazen da radi, ova je radila u Tetovu - rekla je Milosava.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić