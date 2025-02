ON NEMA ZDRAV RAZUM: Peja osuo drvlje i kamenje po Terzi, Sanja istakla da su Munjez i Stefani pokazali svojim odnosom odsustvo moralnih normi! (VIDEO)

Napeto na samom početku debate!

U toku je debata u Beloj kući. Ućesnici su se podelili u dve grupe, kako bi progovorili o moralnim načelima. Jovan Pejić Peja dao je svoj sud na zadatu temu.

- Ovde ima ima dosta stvari među takmičarima koje se kose sa zdravim razumom. Terza je prvi koji ne zastupa prave stavove. On nema zdrav razum. Kad je je trebalo da misli o Milici, on nije razmišljao o tome. Ako gledamo jedino sebi da ugodimo, to je već problem - kazao je Peja.

- Šta je za tebe definicija morala? - upitao je Peja.

- Ne treba da podlegnemo pritisku okruženja, društva, ništa od toga. Nego da budemo svesni šta je i kako je ispravo. Iz kuće se dosta stiče iz kuće. Mnogi ljudi nemaju svoje domeve, pa ipak imaju moral, znaju šta je to. Život je jako čudan, ali treba znati i za neke granice.

- Po mom mišljenu nije moralno ono što se dešava kada je reč o situaciji kada je Munja u pitanju da se deca neodgovorno prave. Nemoralno mi je to što je Stefani uradila, odnosno da dete odrasta u gej zajednici. Milovan je takođe neko ko me je šokirao svojim ponašanjem ovde, to je činjenica - dodala je Sanja.

Autor: S.Z.