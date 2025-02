Aleksandrin bivši muž u vezi sa Milovanovom ženom?! Progovorila Minićeva majka nakon novih spekulacija na račun snaje

Tokom jučerašnjeg "Pretresa nedelje sa Milanom" u "Eliti" Aleksandra Nikolić, Milosava Pravilović i Milovan Minić ponovo su iznošenjem "prljavog veša" digli na noge čitavu Belu kuću, a jedna pretpostavka šokirala je celokupnu javnost!

Naime, Milovan Minić je četiri godine svoju suprugu Marijanu varao sa Aleksandrom Nikolić, koja je njega prevarila u rijalitiju s Ivanom Marinkovićem. Posle izvesnog vremena, u Belu kuću se uselio Milovan, a njegova žena je podnela papire za razvod braka. U međuvremenu, u Belu kuću ušla je i Aleksandrina majka Milosava, koja je priznala da se napolju tajno sastala sa Marijanom, Milovanovom još uvek zakonitom suprugom, a na jučerašnje pitanje voditelja Milana Miloševića da li je Marijana sada u vezi sa Urošem, Aleksandrinim bivšim mužem, Milosava je bila tajnovita:

- Ne moram da odgovorim. Aleksandra je mene to pitala, kao da je to osetila... Ona to ima. Milovane, ja tebe ne mrzim. Morala sam da dokažem da si napravio puno grešaka, napolju jesam jer se sve zna napolju za Marijanu. Marijana je lepa kao lutka, pametna, lepa. Ti si Marijanu stavio na bazen da radi, ova je radila u Tetovu - rekla je Milosava.

Tim povodom kontaktirali smo Branku Minić, Milovanovu majku i Marijaninu svekrvu, koja takva saznanja nema.

- Po mojim saznanjima, Marijana i Aleksandrin bivši muž nisu zajedno. Aleksandrin bivšin muž je zaljubljen u devojku sa kojom je u vezi već tri godine. On je stao u zaštitu dece, koja su se često provlačila u rijalitiju a to su njegovo, Milovanovo i Marijanino dete - rekla nam je Branka.

Autor: Darko Tanasijević