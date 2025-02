NE MOGU DA ZAMISLIM ŽIVOT BEZ TEBE: Milovan zapomaže i jadikuje nad svojim životom, traži od žene još jednu šansu: KOD TEBE SU NOŽ I POGAČA! (VIDEO)

Upao u očaj!

Milovan Minić osamio se daleko od očiju ostalih učesnika, te je rešio da se obrati još uvek zakonitoj supruzi Marijani, koju je prevario sa Aleksandrom Nikolić.

- Znam da si mi poželela sreću bez obzira na to što sam ja uradio. Molim te da se oglasiš sa istinom, kakva god ona bila i bez obzira na sve. Sa istinom si uvek baratala, za razliku od mene. Radio sam što sam radio, bio sam najgori na svetu, nisi zaslužila ni milimetar od toga. Znaš da sam te pazio kao malo vode na dlanu i da nikada nisam bio prema tebi loš, kao što sam ovde prema pojedincima. Znam da si mi unapred rekla kako će biti, bila si u pravu. Znam da znaš zbog čega sam ušao i dobio sam ono što sam hteo, a to je ono što sam ti pričao da više nemam teret. Ako treba, krenuću od nule. Ako treba, sam, što ne bih voleo. Kod tebe su nož i pogača. Maštaću o svemu onome o čemu smo pričali i želeli da ostvarimo. Sramota me je i da pomislim da ti zatražim oproštaj. Da nije tako kako je, niko me ne bi odvojio od tebe. Znam da ja više nemam prava na greške. Jesam bio najgori, jesam grešio. U jedno sam siguran, uvek sam te voleo. Ne vidim svoj život bez tebe. Volim te svim svojim srcem, više nego što sam te voleo dok smo bili momak i devojka. Molim te da se oglasiš po pitanju tvrdnji ovih za Uroša - kazao je Milovan.

Autor: S.Z.