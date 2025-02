Rani radovi Zlatinog sina Peje: Pogledajte fotke sa poznatim starletama, obe bile hapšene zbog prostitucije

U septembru prošle godine učesnik rijalitija "Elita" postao je Jovan Pejić Peja, koji je odmah skrenuo veliku pažnju na sebe budući da je sin poznatih roditelja, pevačice Zlate Petrović i voditeljka Zorana Pejića Peje.

Milione gledalaca Pinka već mesecima intrigira njegov ljubavni život, budući da se u Beloj kući zaljubio u nekoliko godina stariju Enu Čolić, sa kojom ima turbulentan ljubavni odnos. Ipak, priče iz njegovog privatnog života, kao i prošlosti, takođe intrigiraju domaću javnost.

Njegov nalog na Instagramu prepun je fotografija sa prijateljima, porodičnih uspomena i onih sa putovanja, a mogu se, takođe, primetiti i uspomene s pojedinim javnim ličnostima sa domaće estrade.

Peja se, kao znatno mlađi, često fotografisao sa majčinim i očevim kolegama, svojim kućnim prijateljima, a pažnju su privukle i njegove fotografije sa poznatim srpskim starletama, Mimi Oro i Tijanom Ajfon.

Pejić je tada bio znatno mlađi, a po svemu sudeći, zgodne devojke sreo je na nekom gradskom događaju, gde je poželeo da se sa njima fotografiše.

Inače, obe su bile dovođene u vezu sa prostitucijom, zbog čega su hapšene - Mimi davne 2016., dok je Tijana Ajfon bila glavna tema medija u maju 2020., kada je uhapšena zbog pokušaja da ilegalno pređe granicu preko Drine, zajedno sa grupom devojaka.

Inače, Peja je pre nekoliko dana imao nikad dramatičniju svađu sa Enom Čolić, tokom koje su jedno drugo najstrašnije izvređali. Ena mu je uputila provokacije na račun majke, koja se za Pink.rs oglasila tim povodom.

- Mene ne može niko da povredi niko u životu, nikada nije ni mogao. Opet ću biti jako kratka, jer neću da se od jednog slova napravi nešto što nema potrebe. Stojim iza svega toga, da moj sin radi sve ono što on misli. On donosi odluke, on je tamo, on tačno zna. Ja više neću nijedno slovo da kažem, sem toga da podržavam svog sina dok živim, dok dišem, dok postojim na ovom svetu ili na bilo kom svetu. Uvek ću tu biti za svog sina, podržaću ga za sve što on želi, kao što je do sada i bilo. To je jedino što ja želim da kažem - bila je uzdržana Zlata Petrović.

Autor: pink.rs