Šokantno!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Jovana Ilića - Joce novinara i Stefana Kandića Kendija bili su Jovana Novaković - Šmizla i novinar portala Pink.rs, Nikola Žugić.

Šmizla je otkrila na koji način je upoznala Enu Čolić, te je istakla da je aktuelna učesnica Elite imala sa njenom prijateljicom kraću ljubavnu avanturu.

Kako poznaješ Enu Čolić?

- Prvi put sam je videla u jednom klubu gde je igrala na šanku. Da li je profesionalno ili nije, to ne znam. Izgledala je razvaljeno. Ona je veoma volela da pije. Upoznala sam je preko jedne osobe, s kojom je imala nešto. Odnosno, one su bile drugarice sa beneficijama.

Ermina Pašović je jednom tokom gostovanja u emisiji ''Pitam za druga'' rekla da je Ena bila sa Jovanom Tomić Matorom. Da li je reč o njoj?

- Nije Matora u pitanju. To je žena, koja se oblači kao muškarac. Njoj se svi obraćaju u muškom rodu. Svima i deluje kao muško. Jedino što znam je da je to veoma dobra osoba. Bile su intimne, ne znam kako im je bilo u krevetu. Znam samo da je do toga došlo nekoliko puta.

Je l' bila sa još nekom devojkom?

- Čula sam da se ljubila sa Matorom. Samo ću reći da je ta osoba koja je pre bila sa Enom, bila sa jednom plavom devojkom iz Elite.

Da li si ti čula da je Ena bila ''ruzmarin'' devojka i da je animirala ljude po klubovima?

- Ona je više bila u klubu, nego kod kuće. Nju su svi u klubu upoznali jer je konstantno boravila tu. Da, tako je. Ona je ološ, odvratna je prema Peji. Odvratna mi je i hvala Bogu pa vidim da je odvratna, jer sam mislila da nije toliko loša. Nije fina i poštena kao što ona pokušava da pokaže. Umesto što kula zbog trepavica, trebalo bi da kuka za sinom, jer ne provode vreme zajedno. Za Zrće znam da je ona bila tamo i da tamo generalno odu igračice i da su žurke konstantno. Nikada nisam bila tamo, jer mene žurke zamaraju, ali je moj stav o njoj veoma jasan. Klošarka jedna smrdljiva. Veoma mi je žao jer ona Peju toliko muči. Ne bih nikako volela da joj on oprosti, ona mu nikako nije potrebna, da se razumemo.

Autor: S.Z.