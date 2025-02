SKUPILO MI SE SVE Milica Kemez otvorila dušu o razvodu od Bore Santane: Presekla sam! Razlog je...

Voditelj Ognjen Amidžić u večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" na Pinku ugostio je voditeljku i bivšu zadrugarku Milicu Kemez, koja je u studiju progovorila o razvodu od Bore Santane.

Odluka je definitivna, kaže, samo se čeka da sve bude papirološki završeno.

- Nismo još potpisali, štrajkuju advokati - rekla je Milica na početku, a na pitanje Ognjena da li postoji šansa da se pomire, kaže:

- Nikad se ne zna. Papir je papir, ali... To je tako do sada bilo, ali ovaj put sam ja presekla. Razlog je sve kompletno, kako da kažem. Skupilo mi se njegovo ponašanje, ne mogu više. Ja sam znala da on psuje, nije to što ljudi kažu... Ne radi se o tome. Dođe čovek do neke granice i ne ide dalje.

Krivica je, kaže, obostrana.

- Zajedno smo krivi. Da sam ja ranije pravila tako radikalne poteze, možda bi se on naučio pameti, a ovako sam ga možda previše puštala - istakla je Milica.

Pevačica Zorica Marković istakala je da nikada nije verovala da će njih dvoje opstati.

- Bili smo zajedno u toj "Zadruzi", kada su krenuli u tu vezu. Bila sam uvek na njenoj strani. Stvarno se borila za tu vezu, on je preambiciozan, zuji, grabi, nije to ništa loše... Milica je verovatno želela mirniji život. Nisam otišla kod njih na svadbu zato što sam znala da od toga nema ništa, a oni su se naljutili. Neću džaba da krečim - objasnila je Zorica, a na pitanje kako se sada oseća Kemezova je rekla:

- Težak je period, ali ja sam to nekako već preživela. Nisam otišla preko noći. Čujemo se - objasnila je ona.

Autor: D. T.