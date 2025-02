DAO SVOJ SUD: Terzin brat otkrio da li smatra da će doći do njegovog pomirenja sa Sofijom, pa priznao da li se čuje sa Milicom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti su voditeljskog para Jovana Ilića i Stefana Kandića Kendija bili su Jovana Novaković Šmizla i Nikola Žugić.

U toku emisije telefonskim putem uključio se brat Borislava Terzića Terze, Miloš Terzić, koji je prokomentarisao njegovo učešće u Eliti.

Kako komentarišeš poljubac Terze i Dragane?

- Moguće je da je to bila neka vrsta njegove igre, bar ja tako mislim. Verovatno je želeo Sofiji da pokaže da može da bude sa svokom. Ona kruži oko njega, navodi ga na to da se pomire, a onda ide kod Gastoza. Želeo je da joj dokaže da to kod njega ne ide. Što se mene tiče, najbolje bi bilo da ostane sam. Međutim, ne mogu da tvrdim da se neće pomiriti. Napolju već ne znam, neka budu zajedno. On je sada slobodan, s Milicom je svakako završio. Samo da se vratim na Draganu, on nikada nije bio sa devojkom nekog njegovog drugara, verovatno ga je razbesnelo to što nije znao da je bila sa Janjušem, jer su veoma dobri. Nadam se da je sa obe završio - kazao je Miloš.

Da li si u kontaktu sa Milicom?

- Čujemo se redovno oko deteta. Ja bih voleo da je od samog početka neki odnos među nama, kakav je sad. Sad je sve kako treba. Što se tiče Milice i Terze, mislim da je tu zauvek sve gotovo. Nema tu šta nazad više da se ide. Još uvek smo malo prehlađeni svi mi u kući, ali čim ozdravimo, mi ćemo ići u posetu. Eto, to bi negde bilo to što se toga tiče.

Da li misliš da je Terzi najviše stalo do Sofije?

- Jeste, da. Vidi se da tu postoji nešto. Sigurno njega malo i pecka to što se ona vrti oko nekog drugog muškarca. Moguće je da će se opet nešto desiti, ali i da se pomire, smatram da to neće opstati.

Kako gledaš na druženje Munje i Terze i situaciju u kojoj se nalazi Stefani?

- Rekao sam da su mi neki postupci koje je Matora imala propast. Ne znam šta bih rekao, a da nisam rekao do sad.

Autor: S.Z.