S ANĐELOM NIKAD NE BIH POPILA KAFU: Mama Džehva urnisala bivšeg zeta, a tek da čujete kog momka iz Elite bi poželela ćerki Teodori

Gordana Džehverović, poznatija kao Mama Džehva, gostovala je kod Ognjena Amidžića gde je odgovarala na interesantna pitanja korisnika Instagrama.

Na pitanje da li svojoj ćerki Teodori Džehverović zamera što objavljuje provokativne fotografije i snima isto takve spotove, rekla je:

- Ne zameram. Zgodna, lepa devojka, njoj je uzor inostrana scena. Ništa kod njih nije više ni manje nego što je kod nas. To je scena, na sceni je to, a u privatnom životu je Teodora nešto sasvim drugo - iskrena je bila Džehva, koja je odgovorila i na pitanje pod kojim uslovima bi popila kafu sa bivšim zetom Anđelom Rankovićem, kog je Teodora volela u prvoj sezoni "Zadruge".

- Nikako, ni pod tačkom razno!

Ognjenove gledaoce zanimalo je i kog muškarca iz aktuelne sezone "Elite" bi Goca izabrala za zeta, a izbor je pao na Mateju Matijevića.

- Mateju, Pančevca mog. Tu smo blizu, nije daleko... Može - priznala je ona, a potom se osvrnula na svoju izjavu da je njena ćerka imala traume posle "Zadruge".

- Teodora je kod kuće kao mala bila zaštićena kao beli medved. Imala je 19 godina kada je došla tamo, sve je to za nju bilo strašno. Ko je kako ulazio, tako ju je napadao, imala je svađe... Nekada je bila i na tri različita fronta. To nije bilo normalno! S obzirom na to da ona to nikada nije doživela, da je rasla u potpuno drugačijoj sredini, to je za nju bilo jako stresno. Bilo je rečeno šest meseci, a onda se produžilo na devet, to joj je bilo stresno, a iskreno, nije se ni odvajala od nas, prvi put se odvojila kada je u srednjoj školi išla u Grčku na more. To je jako uticalo na nju, nespavanje, pritisak, sve i svašta - priznala je ona.

Autor: D. T.