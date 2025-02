PSOVAO ME JE KOD KUĆE GORE NEGO U ZADRUZI Milica Kemez javno urnisala Boru Santanu, pa priznala zbog čega nisu imali dece

Milica Kemez i Bora Santana šokirali su domaću javnost kada su priznali da se razvode posle nepunih godinu dana braka, a na društvenim mrežama se nedeljama unazad spekuliše o razlozima, ali i njihovom javnom prepucavanju.

Kemezova je gostovala sinoć na Pinku, u emisiji Ognjena Amidžića, gde je odgovarala na pitanja sa Instagrama, te otkrila šokantne detalje njihovog odnosa.

- Da li te je Bora nekada psovao i privatno kao što je to radio pred kamerama u "Zadruzi"? - glasilo je pitanje na koje je Milica direktno odgovorila.

- I gore (smeh). Jeste... Pa, bude i gore... Gore psovke - šokirala je Milica sve u studiju, a potom je priznala zbog čega ona i Bora nisu imali dece, iako su ukupno pet godina zajedno.

- Taman je trebalo da dođe do toga. To su gluposti, da nisam želela. Za to treba dvoje, između ostalog, ne mogu sama - rekla je voditeljka, koja je priznala da je i dalje u kontaktu sa Borinim ocem i maćehom.

Šanse za pomirenje su minimalne, zapravo - gotovo da ne postoje.

- Ovaj put sam ja presekla. Razlog je sve kompletno, kako da kažem. Skupilo mi se njegovo ponašanje, ne mogu više. Ja sam znala da on psuje, nije to što ljudi kažu... Ne radi se o tome. Dođe čovek do neke granice i ne ide dalje. Zajedno smo krivi. Da sam ja ranije pravila tako radikalne poteze, možda bi se on naučio pameti, a ovako sam ga možda previše puštala - istakla je Milica kod Amidžića.

Autor: pink.rs