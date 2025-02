ANĐELA JE NAJLOŠIJA OSOBA U ELITI Zorica Marković urnisala Đuričićevu, pa prozvala Anitu, Anđela i Terzu

Pevačica Zorica Marković više puta do sada učestvovala je u rijaliti programima Pink televizije, a gostujući u emisiji "Amidži šou" osvrnula se na pojedine učesnike sa kojima više nije u dobrim odnosima.

Pre svega, prokomentarisala je lik i delo Bore Santane, koji se razvodi od Milice Kemez. Na pitanje da li ga smatra dobrom osobom rekla je:

- Mislim da je dobar, bez obzira na svađe. Ja Boru volim, volim i Milicu. To što oni nisu uspeli, to je njihova stvar. Imali smo svađe, to je najduža, odvratna svađa u rijalitiju, dva ipo sata... I sad smo dobri. Bilo, prošlo, dobri smo - rekla je Zorica, a potom je usledilo pitanje:"Ko je, po tvom mišljenju, najlošija osoba trenutno u "Eliti"?

Nije dugo razmišljala:

- Anđela Đuričić, ništa novo - bez dlake na jeziku priznala je pevačica, koja je potom navela najneinteligentnije osobe iz rijalitija u kojima je bila.

- Anđelo, Anita... Ima ih glupih koliko hoćeš. Terza, takođe... Sad su naučili, malo su se išlifovali - rekla je Zorica.

Autor: D. T.