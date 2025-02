Ogradio se od mene, progutala sam to: Sofija otkrila da li poljubac sa Terzom shvata kao njihovo pomirenje (VIDEO)

Au!

Sofija Janićijević je razgovarala sa Dačom Virijevićem i Milenom Kačavendom o Bori Terziću Terzi.

- On se dva puta ogradio od mene, i ja sam to progutala i pomirila se sa njom, nisam to smela da uradim - rekla je Sofija.

- Da je mozga u ljubavi, svi bi bili zadovoljni. Moraš da znaš da li je tvoja odluka da se mirite, i da rešite to, ne smete da ostaviti nerešeno. On je mislio da ste vi zajedno? - uptila je Milena.

- Da, kada sam rekla to on je otišao - rekla je Sofija.

- Svi mi znamo, jasno je kao dan. Ja sam znala sve vreme šta on radi - rekla je Kačavenda.

- Moram da obavim razgovor, ja sam možda pogrešila šta sam mu rekla - rekla je Sofija.

Autor: N.B.