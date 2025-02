Veruje svojoj ženi: Milovan rešio da se opere od svega što je radio sa Aleksandrom, ubeđen da ga Marijana čeka (VIDEO)

Nerealno!

Nakon Milosave u radio je stigao i Milovan Minić. On je komnetarisao Milosavino izlaganje:

- Mene je najviše poremetilo što sam čuo ono za MArijanu, a to je samo moj problem. Sve to ja znam, ali ja i sada verujem i tvrdim i verujem samo Marijani, nikome drugom. Ja sam sa MArijanom pričao tri meseca o svemu, jesmo se mi razišli, ali smo razgovarali o svemu. Moram da kažem da ja nikada ne bih podržao vezu sa Aleksandrinim bivšim, tačnije Urošem - rekao je Milovan pa je dodao:

- Moram da kažem da sam ja sa svojom ženom pričao i o razvodu, od kako je Aleksandra ušla ja sam sa Marijanom sve rešio. Ne verujem da su pile kafu, ali jeste moguće sve to, i to da nisu bile same.

Milovan je otkrio da li veruje u pomirenje sa Marijanom:

- Ne verujem da ćemo se pomiriti, ali znam da ću živiti za njih dve. - rekao je Milovan pa je dodao:

- Ja sam prriče čak i ublažio, a naseo sam na manipulaciju, a oni pričaju da ja manipulišem - rekao je Milovan.

- Ovde izgleda da proganjaš Aleksandru - rekao je Karić.

- Ne ja nikoga ne proganjam, mi ovde pričamo o temama i problematici. Ja imam našu prepisku, ona je mene provocirala od starta i uhodila

Autor: N.B.