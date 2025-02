Šok!

Sofija Janićijević naredna je bila gost u radio emisiji "Amnezija", te je tako progovorila o odnosu sa Borom Terzićem Terzom.

- Preterali smo sinoć sa uvredama, ja želim da se izvinim Sofijinoj mami i tati zbog uvreda - rekao je Terza.

- Naravno, izvinjavam se i tvojoj porodici. Bili smo besni i isfrustrirani, nismo želeli da priznamo jedno drugom šta osećamo, vrtimo se u krug...Jutros smo pričali on i ja na tu temu, zaljubljeni smo i jedno i drugo, ali ne mogu da kažem da ćemo biti ili da nećemo, rekli smo da smo najbolji da ne budemo u vezi, ali ne mogu da tvrdim - rekla je Sofija.

- Da li postoji mogućnost da se pomirite - pitao je Munjez.

- Ne znam, za sada ne, ali ne bih da kažem ne...Dosta je vremena prošlo, nismo ni raskinuli, on se samo sklonio zbog situacije, ali emocije i ljubav nije mogla da nestane preko noći

- Hipotetički, da uđe Milica, da li bi ušla u sukob sa njom zbog Terze - pitao je Munjez.

- Ne zbog Terze, ušla bih u sukob kada bi vređala mene i moju porodicu. Kada bi mi bili zajedno, on bi morao mnogo da se promeni, jer me ne intresuju ograđivanja tada...Mislim da ne postoji mogućnost pomirenja nje i Terze. Nije on predmet za otimanje, ovo se desilo, zaljubili smo se, nismo mogli da kontrolišemo emocije, nažalost...Mi nismo zvanično u vezi, na ovo gledamo kao na poljubac koji se eto desio. Nismo mi raskinuli jer smo imali ogromni problem, nego smo presekli u jednom momentu, emocije i ljubav ne mogu da se preseku...Baš smo se gadno posvađali, ja sam izletela napolje, on mi je rekao: "dođi ovamo, izvini" i poljubio me - rekla je Sofija.

- Šta je napravilo promenu kod tebe, pošto znam da si rekao da ni nju ni Draganu ne primećuješ - pitao je Munjez.

- Sedeli smo na klupici i krenula je svađa, mnogo ružnih reči smo rekli jedno drugom, pa sam je zagrlio i poljubio da se izvinim na neki način...Ne, nisam zaljubljen u Sofiju - rekao je Terza.

- Jutros se drao kroz sobu da je lagao da me ne voli, priznao mi je svoje emocije - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić