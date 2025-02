Muk u Beloj kući!

Darko Tanasijević podigao je Danijela Dujkovića Munjeza kako bi otkrio koji dan bi želeo da ponovo proživi.

- Čujem da im je najlepše bilo kada su saznali da će da budu očevi i tako dalje, to je kod mene malo specifično, nisam bio u mogućnosti. Ja pamtim svaki četvrtak do osmog razreda - rekao je Munjez.

- Vratila bih se u moj salaš nekadašnji, kada sam ja sa mojim ocem išla da čuvam ovce. Imali smo mnogo povrća, kopali smo, time smo se bavili, znači nismo se razdvajali. Sve mi fali s njim...Mog brata sam morala da ostavljam kući, imali smo po 20 bikova, 300 gusaka, jedan ogroman salaš. Kada je otac umro, moja majka je ostala s nas dvoje, sve su uzeli. Ceo moj život sam žalila za njim, kada mi je otac umro, umirala sam za njim, kada je moj brat došao, ja sam mislila da će to da mi bude zadnji dan. Kada je ušao ovde, ja kažem: "mama, evo ga". On hrabar, jak čovek, on nije kao ja da priča i da je galamdžija. Ja nemam straha, ne bojim se ničega...Te izbeglice su bile kod mene u kući, ja sam brinula o njima, nijedan dinar nisam zaradila, kome je šta trebalo, ja sam davala. Dabogda ništa ne imala, ona nije na ulici. Najstrašnije mi je bilo kada je rekao da je ostala bez ičega, da je ostala na ulici. Zašto?! Zato što je to uradio što je uradio, nije smeo to da uradi, Bog vidi sve, evo sada je on na ulici. Prihvatiće ga njegovi roditelji, a ovo što me boli, mogli smo kao ljudi, sramota je, da se raziđu. Nije smelo da se desi, da ostavim moju majku da kuka i da plače kući, ali moram da dođem zbog nje, nju da spasim. Nisam znala kako da dođem, ja se jako kontrolišem, Milovan mene ne poznaje ovakvu. Pogrešila je i ona i on je i ja sam, pa svi grešimo. Nikad se ne zna šta će se kome vratiti u životu, ja kažem, ja ovakva ne znam da li ću ikada pretresati kontejner, ne znam, nige ne piše. I onaj bogat i onaj siromašan u gaćama ide na isto mesto, dva metara pod zemljom. Ja sam se po granicama kočila da bi one imale, ja sam grebala, obučem čizme i radim. Ja moju majku perem - rasplakala se Milosava.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić