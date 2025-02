Iskreni do koske! Branka se prisetila Erosa Ramacotija, Đole progovorio o POKOJNIM roditeljima, a evo šta je ostavilo traga na Kadru (VIDEO)

Totalni hit!

Darko Tanasijević podigao je Branku Knežević kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Da li bi se vratila u noć sa Erosom Ramacotijem - pitao je Darko.

- Da, makar na noć, jeste, strastven je...Vratila bih se u dan kada sam rodila mog sina. Jedan dan, recimo, brod lepote, tada sam radila za Hrvatsku agenciju, plovili smo brodom, pa bih sve to vratila...Za Zdravka Čolića, moj bivši menadžer i ja, tj. otac mog deteta, otišli smo na njegov koncert u Sarajevu. Imali smo uveče onaj after parti kako ide ono sve, ceo život na štiklama. Kao šta da radimo, kako, da bude intresantno, ja sam imala te svoje četiri fotografije gde sam davala svoje autograme, moje slike iz Plejboja i časopisa. Čola ulazi sa svojom učiteljicom, prilazimo mu moj menadžer i ja, ja sam mu dala moj autogram, on se šokirao, haos je izbio - rekla je Branka.

- Bili smo u Istanbulu, ustali smo i otišli smo doručkovati na krov hotela, bilo je baš visoko. Bilo je puno galebova, bili su baš pitomi i bio je savršen pogled, bilo je prelepo. Otišli smo na krstarenje Bosforom, to mi je bilo zanimljivo, kada smo se vratili išli smo u Aja Sofiju, pa smo posetili harem sultana Sulejmana. Bila su ona odela iz serije Sulejman Veličanstveni, ja sam se obukla kao Hurem, pa smo se fotografisali - rekla je Ivania.

- Ja sam emotivan i to mene uvek potrese, vratio bih se u dan kada smo slavili Božić, svake godine je bilo tradicionalno, taj dan kada su moji roditelji bili živi i kada smo svi bili srećni i nasmejani - rekao je Đole Kralj.

- Ja bih volela da se vratim u taj period kada sam živela sa mamom i tatom, pre nego što su se razveli. Kada me mama vodi u školu, pa onda naručimo picu posle škole pa gledamo zajedno "Žikinu Dinastiju" - rekla je Mimas.

- Inače moje detinjstvo je predivno, ja sam jako srećno dete, uspešno dete bez završnice. Gde god da sam se pojavio, sve je bilo kako treba, osim rezultata. Izdvojiću dan kada sam pozvan da pevam od vlasnika jedne sale, a kao mali sam pojavio posteljinu Borusije Dortmund. Sudbina se nije dala da odem za Dortmund, ali dobijem ja poziv da idem tamo. Srce mi je bilo kao bivša Jugoslavija i imao sam čast da upoznam jednog fudbalera, da izaberem, trenirali su, bili su u kampu i izabrao sam Marka Rojsa. Imao sam pravo da mu postavim jedno pitanje - rekao je Kadrić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić