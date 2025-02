S obzirom na to da su se Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, rano jutros, pored svih uvreda, pomirili, u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji uključio se njegov polubrat, klavijaturista Miki Dudić, koji je ovom prilikom dao svoj sud.

Kako je Miki Dudić istakao, iako su mu stvari koje je čuo u gostovanju u upravo ovoj emisiji nedavno o prošlosti Ene Čolić, te večeri bile uverljive, raspitavši se o njoj, kako kaže, ne veruje u te priče koje je te noći iznela Ermina Pašović.

Kako ti gledaš na te priče o Eni koje su iznosili prethodnih dana - pitao je Joca.

- Ja mogu da kažem da sam bio na mesecu, pa sada da li će neko da mi veruje?! Gde ima vatre, ima i dima. Ona je sama rekla da je radila u kazinu, ali mi ne znamo ništa tačno. Ermina je bila i pokazala je da devojka ima neki sajt, da je bisek*ualno opredeljena, što sam ja teško podneo, jer je to devojka mog brata kog najviše volim. Ja sam to prihvatio sa 100 odsto verovanja, ali sam se posle raspitivao, možda to i nije baš tačno nego su hteli da dodaju malo više...Neke prijatelje koje poznajem, čuo sam da je dobar drug, tako da ne mogu da osuđujem - rekao je Miki.

Šta kaže Zlata na sve ovo - pitao je Joca.

- Ona je previše emotivna u tome, majka je, dosta je vezana za Jovana jer do dana kada je ušao u rijaliti bili su nerazdvojni. Ona bi volela da može da mu kaže da se ne nervira, mnogo je pogađa. Pokušavam majku maksimalno da oraspoložim. Gledam, tamo se svako na svoj način bori za sebe...Mislim da njen karakter teško može da se smiri...Nisam ga nikada video do ovih faza besa, rastao je uz mene, drago mi je sa neke strane jer zna da pokaže zube. Kada je ispravan, stoji onako momački i kaže ono što mu je na srcu, samo ne bih voleo da eskalira u neki preterani bes - rekao je Miki.

Da li je Zlata promenila mišljenje o Eni - pitao je Joca.

- O Eni?! Ena joj je draga jer je borbena, kao žena, kao osoba, ali ovi njeni izlivi, uvrede i to, apsolutno je logično, kome to može da se svidi?! To se ni u najgorem svađi ne govori, to su bili niski udarci. Zlata je bila jako povređena, svi smo bili. Kada bi možda sele, kada bi obavila razgovor sa Enom, možda bi i moglo da popravi odnos. Zlata nije baš zadovoljna, ima veliki razlog, nisam ni ja preterano oduševljen sa Eninim ponašanjem. U Amidžiju je bio degradirajuće kada je stiglo Mateji pitanje za neki fijasko, ona se odmah javila i to pred Jovanom i rekla: "znam da ja sigurno nisam" - rekao je Miki.

Da li biste voleli da Ena bude snajka - pitao je Joca.

- Što se tiče sastanka, ručka i tako to, što da ne, ali ne vidim da po izlasku to može da opstane ako se ovaj model ponašanja bude ponavljao. Opet kažem, nikad ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć, treba uvek davati šansu, i ona Peji i Peja njoj. Ja verujem da se ljudi pokaju i promene, mora da bude poštovanja i razumevanja - rekao je on.

Ti si na početku razgovora spomenuo neke verenice, šta si pričao - pitao je Panda.

- Teodora Toković, moja buduća verenica nadam se, pozdravljam je ovim putem...Nisam je još zaprosio, ali planiram da to bude lepo, baš sam ispunjen što se toga tiče, slažemo se - rekao je Miki.

Autor: Nikola Žugić