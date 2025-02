Šok!

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Sofiji Janićijević i Bori Terziću Terzi.

- Napokon smo videli ono što sve vreme gledamo koliko se volite ili želite jedno drugo - glasilo je pitanje.

- Ceo dan se preslišavam i teško mi je što smo neke reči rekli jedno drugom. Dva meseca nismo pričali, sve se skupljalo, to je izletelo iz nas. Bila je za svađa i tu smo krenuli da se ljubimo, bilo bi sve, da, da smo napolju, ali nismo hteli ništa više - rekao je Terza.

- Krenula je neka svađa, svađa se pretvorila u poljubac, ova svađa nije bila nimalo naivna. Pale su teške reči, posle toga, taj poljubac, ja kao da sam bila hipnotisana, priznao je sve što nije za ova dva meseca i ja isto. Ja sam njemu u par navrata rekla: "znaš koliko ljudi čekaju da ovo kažemo, pazi", razmišljali smo da uđemo u vezu, ali opet, bolje je da sačekamo da vidimo...Ako bi slučajno nekom rekao: "zbog ovog, ne bih ovo ili ono", srušila bi mu se kuća. Naravno da ga volim, ne bih se poljubila s njim tek tako - rekla je Sofija.

- Jutros i kada smo pričali, gledali smo kakve će da budu reakcije, kako će to napolju da odjekne, dva meseca nismo imali ništa. Lepo mi je bilo, ne mogu da kažem. Uradio sam nešto najgore i da sam iz gluposti to uradio, bio bih debil. Ja sam nju zavoleo, ona se meni sviđa. To je moje dete, ne može niko da mi zabrani da ga vidim. Izgubila je ona neko poverenje u mene - rekao je Terza.

- Posle dva meseca je svako imao prava da radi šta hoće, on jeste, ja nisam, ali hajde da ne gledam kao da je nešto uradio, meni je najveći problem što se on ogradio. Danas sam mu to spominjala, to je meni najbitnije i to je nešto što može da me poremeti - rekla je Sofija.

- Pomešalo mi se sve, videćemo šta će da bude, pustićemo...Nismo još u vezi, naravno, pustićemo vreme pa da vidimo šta i kako. Bio sam iskren - rekao je Terza.

- I kada je Milica bila ovde i kada smo komentarisali, rekao sam da su najveći bolesnici ako su uradili tu stvar ako ne osećaju ovako nešto. Ubeđivali su me da to nije tako, sada smo došli do te reakcije. Jedina stvar za koju sam rekao da nisam rekao, a rekao sam je, je ta kada me je pitao za Gastoza i za Sofiju...Samo na tu moju rečenicu, on je ustao kreten i napao me je, ja sam rekao da nisam. Jasno je šta je on radio, jasno je šta je ona radila, ali da je ovo realna slika - rekao je Marko.

- Terza i ja smo se žestoko posvađali zbog ovih stvari, govorio sam da imaju emocije, bio sam napadnut. Oni nemaju mu*a da priznaju šta se dešava. Oni ne mogu da se iskontrolišu i ovo je bajpas za vezu koja će biti, ovo je sada pitanje da li je ovo fer od Terze prema nekome spolja. Nije! Pričao je ovde, a sada mora da stane iza nečega, ne može i jare i pare. Ja sam govorio: "nikada nemoj da varaš ženu s nekim ko je niži od tvoje žene", ako je neko vredniji, nemoj da varaš verenicu - rekao je Mića.

- Što se tiče njihovih emocija, meni je to super, oni su opet zajedno. Sve ono što je gradila od kada je njihova veza prestala, sve je bilo dobro, sada je pogazila celu kulu do karata. Od čiste tuš-kabine izabrala si đakuzi pun fekalija - rekao je Gastoz.

- Da, na kraju dođosmo na ono što sam ja govorila sve vreme, ipak ja njega poznajem. Trla baba lan da joj prođe dan. Sada ima uticaja ono da će Milica ući, Sofija zazire od toga da li to može da se desi i da li će ponovo biti na cedilu. Ne mislim da je do te mere nestabilan, ja sam rekla da je on takav, to bi uradio i napolju. Mnoge se ne bi snašle u toj situaciji, njihov odnos nema veze sa bebom i šta god da su se batrljali da se izvuku, sada su došli u situaciju da ne mogu da fingiraju - rekla je Kačavenda.

- Nije u tome problem, problem je u tome što se nije setio u decembru da je dete jedno, a ovo drugo, nego se sada setio. To je zato što mu sada odgovara. Odgovaralo mu je da Milena blati Milicu, samo da bi se približio Sofiji - rekla je Anđela.

- Meni je Milica rekla što se pominje prostitucija, što se pominje da nije pila antidepresive, da joj to smeta - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić