Šok!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Munjo, kakav si ti dupljak. Terzu i Sofiju savetuješ da se ne pomire zbog Milice, a ti saznao da postaješ otac, sa Anom nikad žešću akciju - glasilo je pitanje.

- Stefani i ja nismo 10 meseci ni u kakvom odnosu, ja sam roditelj, pa sam roditelj, mene Stefani ne intresuje. Savetovao sam direktno na mojoj podeli budžeta, rekao sam da mi se to ne sviđa. Sofija mi je postala i draga, inteligentna je devojka, ima smisla za humor. Ovo je prst u oko Milici, Matora je rekla da je Milica rekla da je ne intresuje, u šta i verujem, ali kao poštovanje majke njegovog deteta, nije trebao da uplovi sa Sofijom u ovo - rekao je Munjez.

- U pravu je on negde, on nije ništa čovek znao...On mene savetuje, a on je imao se*s sa Anom, mislim okej, njegovo mišljenje - rekao je Terza.

- On isključivo Terzu savetuje da ne treba da bude sa mnom, oni već sezonama hoće da vide ko je bolji od kog. Mislim da Munja njega savetuje da bi se dodvorio publici i da bi podržao Miličine reči. Njega ne intresuje Milica, nego samo da se dodvori ljudima koji podržavaju Miličine reči - rekla je Sofija.

- Slažem se da je Munja prekršio stav, napravio je sr*nje, ali to nije uticalo na to da li će ili neće biti "N.N", Stefani nije bila sa njim u ljubavi još od završetka prethodnog odnosa. Kontradiktornost je to što je on izgovorio, pa je to uradio. Ja vidim konekcije da je Milica napala na Sofiju da joj je Sofija uništila idilu koja je mogla da bude napravljena time da dete živi s oba roditelja, a onda se čuje s Matorom i podržava je u tome što je direktno uticala na uništavanje porodice, gde je tu stav, pa kada ste lagali?! - rekao je Đedović.

- Ako toliko želite Munji dobro i brinete se kako će ta deca da izgledaju, nemojte vi da ih nazivate kur*ama...Ja sam videla klip, ležao si i rekao si: "koga boli ku**c za Milicu kada ima simpatiju", pa si rekao za lekove, a tada si je podržavao - rekla je Matora.

- Da, jesam rekao, bio sam uz nju, to ne znači da treba da se pomiri sa Terzom, bilo mi je žao jer je to gledala trudna. Ja sam rekao ono što je Milica pričala, a što se tiče antidepresiva, ja sam je pitao, nije znala da mi odgovori...Oni bi sada da se Milica vrati Terzi, ko to želi, ta je bolestan - rekao je Đedović.

- Meni je rekla da joj je Stefan najviše prijao za razgovor - rekla je Matora.

- Meni je Milica rekla da oseća nešto čudno i da joj se nešto dešava kada je u blizini Karića - rekla je Aneli.

- Ja sam s njom pričao, gledala je u Stefana, video sam da ne gleda i ne čuje šta pričam, ja je pitam šta joj je, ona kaže: "Imam simpatiju". Priču za dečka nisam izneo dok meni Aneli nije pomenula - rekao je Marko.

- Naravno da je Munja dupljak, rugala se ruga, pa postala druga. Vikao je da će mala ostati bez tate, pa eto - rekla je Sanja.

Autor: Nikola Žugić