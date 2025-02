Noć u kojoj se sve saznalo: Matora i Munjez u novom sukobu oko Stefani, Uroš raspalio po Terzi i Sofiji, on priznao da je ponosan na bivšu (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć na imanju Elite, obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca".

Na samom početku emisije, Nenada Marinkovića Gastoza. Naime, on je otkrio da li sluša savete drugih ljudi kada je u pitanju njegova veza sa Anđelom Đuričić, te je i onda dala svoj komentar na to i prozvala Milovana Minića koji je najviše odogvara u Gastozovom prisustvu.

Usledilo je pitanje za Sofiju Janićijević i Boru Terzića Terzu. Naime, oni govorili o poljupcu koji se desio tokom žurke u Eliti, te su naišli na osude pojedinih takmičara, pa je Gastoz osuo paljbu po Terzi.

NAkon toga Danijel Dujković Munjez je komentarisao Jovanu Tomić Matoru te je otkrio da je sa Stefani rešio da spusti loptu zbog deteta, a onda je Matoru prozvao zbog odnosa sa Draganom Stojančević.

Usledilo je MUnjezovo objašnjene zbog čega savetuje Terzu jedno a on radi suprotno od toga, konkretno vezano za Milicu Veličković i Stefani.

Matora je nakon toga progovorila o svađi koju je imala sa Stefani te je otkrila zbog čega se ona nije pojavila na sahrani njene majke.

Usledio je komentar Uroša Stanića na račun poljupca Sofije Janićijević i Terze, koji je sve šokira:

- Mislim da je Terza pokazao samo da nije muškarac, drago mi je što sam držao stav koji jesam i što se nisam upecao na njegove šarene laže, a to je da ga zanima dete i da će se boriti za dete. Ja nisam podržao njegovu odluku jer je bilo lažno i foliranje. Oni se ponašaju kao da su u vezi, neće da ozvaniče jer gledaju puls naroda i gledaju kako će narod da gleda na njihov odnos. Markovo šaltanje mi je katastrofa, Milica mu se poveravala, a mislim da Marko ovo ne treba da radi, nije trebao da udara na Milicu, pokazao je da nije lojalan. Ti si jedno ljudsko dno i ljudski ološ. Ljubio se i vaćario s Draganom, a iznad toga je slika bebe i Milice, tako da si pokazao da te dete ne zanima - rekao je Stanić.

Milena Kačavenda je potom dala svoj sud o vezi Anđele i Gastoza:

- Emocije su evidentne, iskreni su. Mislim da je on nepromišlojeni glupan, ne smatram da on stvari radi svesno i namerno. Vidim da se Anđeli već zamera što prelazi Gastozu preko nekih stvari, ja smatram da se u ljubavi go*na jedu lopatom. Daju ovde zbog gluposti da ljudi spominju dva koluta salame. Priča se ovde o nekim afterima, a on je imao i duge veze, ne vidim zašto Anđela nije za njega - rekla je Kačevenda.

- Udari me nekad u nekoj svađi na ego, udari me i bes. Onda dođem kod Kačevende, pa je pitam ' jel sam preterao'. Loše je da joj ne vratim, a posle mi bude žao. Preterujem i u ironiji, pa onda ljudi to iskoriste protiv nas. Čak i kada raskinemo, ljudi nas više i ne komentarišu mnogo, jer znaju da će da se pomirimo - rekao je Gastoz.

Bora Terzić je potom otkrio da je ponosan na Sofijino ponašanje nakon svega što se deislon između njih, te je javno priznao da se kaje zbog svega što joj je rekao.

Munjez i Matora su tokom noći više puta ulazili u sukob oko Stefanine trudnoće, te je Matora rekla da bi opet podržala Stefani u njenoj odluci.

Anđela Đuričić je nakon toga otkrila kako joj je u vezi sa Gastozom.

Matora je potom otkrila da li se plaši pomirenja Stefani i Munjeza zbog sina Koste:

- Ne plašim se, neka pričaju, neka razgovaraju, to sam čak i njoj rekla, ne bih pravila nikakvu dramu. Mogu da ti kažem da nemam taj strah jer, ne znam kako da ti objasnim, šta god da odluči, mi nismo zajedno. Lakše bi bilo da je ostala sa mnom da obavi razgovor, ali i ovako nemam ništa protiv - rekla je Matora.

- Smatram da ne bi ovako pričala da je u odnosu sa Stefani, smatram da sada ima strah, jer iz dana u dan imam neki osećaj da je Stefani raskrstila sa njom definitivno. Sa Stefani se miriti neću, to tebi itekako smeta. Mislim da se ona ne plaši ničega - rekao je Munjez.

Aleksandra Nikolić je potom otkrila da smatra da ju je stigla karma zbog svega što je radila, kada je saznala da su Uroš i Marijana u vezi.

Milisava je u tokom emisije ponovo iznosila prljav veš Milovana Minića, te ga je tokom emisije potkačila za braka.

Aneli je potom otkrila što je rekla za Draganu da je mutava plovka, te je ušla u sukob sa njom kada ju je Dragana prozvala da je ljubomorna jer je ona upoznala Janjuševu ćerku.

Tokom emsije Aleksandre je progovorila o nasiljku koje je trpela od bivšeg momka, te je otkrila strvanične detalje njihovog života.

Autor: N.B.