Ovo niste smeli da propustite!

Četvrtak je u Beloj kući rezerviran za emisjiu 'Gledanje snimaka', koju vodi Ivana Šopić.

Odmah na početku, ukućanima je prikazan snimak gde Nenad Marinković Gastoz naziva svog cimera Danijela Dujkovića Munjeza, hodajućim kompleksom. Munjez je prvi dobio reč, gde je izneo svoje mišljenje, pa nije čekao ni časa da opet potkači Jovanu Tomić Matoru. 

Gastoz i Munjez su se prepirali ko je veći komplek, a Bora Terzić je skočio da odbrani svog drugar, te je opleo po Matoroj, koja važi za Nenadovu veoma blisku drugaricu.

Tokom emisije došlo je do verbalnog okršaja između Dragane Stojančević i Bore Terzića Terze. Naime, njih dvoje su ušli u konflikt nakon što je Terza rekao, da bolje prizna ocu da je lez*ejka, umesto što mu čestita rođendan, na šta je Dragana burno odreagovala.

Nakon toga Terza je nastavio svoj sukob sa Matorom, sa kojom je Dragana posebno bliska ovih dana. Njega je najviše povredilo to što je Dragana iznela da ju je sramota što je bila bliska sa njim, a on smatra da je Jovana samo kanali, jer kako on kaže ona nije lez*ejka.

Nakon reklama, ukućani su i dalje imali priliku da komentarišu Munjino ponašanje, a on je opet upao u novi konflikt sa Matorom, sve zbog Stefani Grujić, njenom bivšom verenicom i majkom njegovog deteta.

Naredni video-klip koji je prikazan bio je rasparava Luke Vujića i Aneli Ahmić. Tom prilikom Aneli je otkrila kako se plaši da Luka nije u potpunosti preboleo Sandru, kao i da joj je najbolje kada je sama. Nakon toga ukućani su imali priliku da komentarišu njihove odnose, a onda je Luka odlučio da prizna pravi razlog raskida sa Sandrom Obradović.

U toku komentarisanja, Sandra je upala u verbalni sukob sa Aleksandrom Nikolić, te je došlo do ozbiljnih uvreda između ove dve cimerke.

Učesnici su imali priliku nakon toga da vide zbližavanje Sofije Janićijević i Terze. Tom prilikom Terza je otkrio da ima utisak da se Sofija odaljila od njega, na šta je ona rekla da je tako najbolje, dok on ne promeni ponašanje prema Dragani. Terza je to iskoristio da joj jasno stavi do znanja, koliko ga užasava njen odnos sa Gastozem.

Naredni video-klip koji je prikazan bio je gde Milovan Minić ogovara Aleksandru i njenu majku Milosavu.

Na šok svih Milosava je odlučila da se totalno povuče, i svoju energiju ne troši više kako bi demantovala sve Milovanove navode.

Na narednom klipu koji je pušten prikazan je poljubac Munjeza i Kristine Buđevac, te su takmičari dobili proiliku da prokomentarišu.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledaje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Baki B3 burno reaguje jer Jovan Pejić Peja ne sluša njegove savete u odnosu sa Enom Čolić .

- Iskreno, nisam znala da je sve ovo rekao. Razumem da je možda nervozan zbog nekih stvari, ali nisam očekivala da čujem sve ovo. Mislim da je sve što je rekao izazvano nekim bolom unutrašnjim, jer me mnogo voli. Videćemo da li mi je Peja oprostio neke stvari, odnosno da li će moći da oprosti neke stvari - rekla je Ena.

Na narednom klipu otkriveo je da Dačo Virijević ima i te kako emocije prema Sofi Tkačenko, a prikazan je razgovor njegov sa Teodorom Delić.

Sandra je u jednom momentu žestoko potkačila Aneli, zbog Luke, a njih dve su nakon toga ušle u konflikt.

Nakon dve suparnice, desio se rat Korde i Lepog Miće.

Matora je odlučila da iskreno progovori o svom odnosu sa Draganom, pa priznala u kom pravcu ide njihov odnos, a one su svoj razgovor nastavile i nakon emisije.

- Ona je meni stavila nešto u ruke, i to je video Milovan, matori perverznjak koji me je upitao šta im radim, ja sam rekla da ne znam, a ja sam nakon toga otvorilla ruku i videla žvake. - rekla je Matora.

Autor: K.K.