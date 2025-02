Osman Karić se oglasio za Pink.rs, stao na Gastozovu stranu, pa osolio po Munjezu: Matora nije njegova adresa...

Osman Karić oglasio se za Pink.rs i tom prilikom iskomentarisao sukob koji se desio između Nenada Marinkovića Gastoza i Danijela Dujkovića Munjeza.

Sinoćni sukob Nenada Marinkovića Gastoza i Danijela Dujkovića Munjeza, izazvao je burne reakcije kako u Beloj kući, tako i van nje. Za Pink.rs povodom ovog događaja, kontaktirali smo Osmana Karića, oca rijaliti učesnika Stefana Karića, a on je dao svoj sud o aktuelnoj situaciji.

-Neko sam ko komentariše situacije u rijalitiju, a ne učesnike, tako da nisam pristrasan, a pogotovo nisam neko ko ima pik ili ti hejt na neke od tamošnjih učesnika. U poslednje vreme često sam komentarisao Gastoza u negativnom smislu, ali obzirom na sinoćnu situaciju i raspravku sa Minjezom, moram stati na Gastozovu stranu. Mislim da je Munjez neko ko živi za rijaliti, voli da bude u centru zbivanja, a samim tim i neke priče fejkira - rekao je Osman, pa nastavio:

- Dosta puta je kontradiktoran, recimo kada proziva Matoru da koristi devojke ulazeći sa njima u vezu, a to baš on radi sa devojkama. To možete videti utorkom kada se jutrom budi pored male Kristine ili Ane Spasojevic, a pritom koristi Slađu Blindu za fejk vezu. Mislim da mu je naravno drago zbog deteta koje je dobio, ali isto tako mislim da mu je ta priča došla u rijalitiju kao kec na deset. Napadima na Matoru prosto se šlihta majci svog deteta Stefani, da bi na neki nacin nju omekšao i pridobio njenu paznju i naklonost da sutra nebi ostao 'NN' otac. Moje lično mišljenje je da Matora nije adresa na koju treba da se kači. Za njegovu situaciju kada je dete u pitanju, kriva je njegova sad vec bivša devojka, a majka njegovog deteta. Opet cu reći, Matora je po mom mišljenju trebala, ali nigde u zakonu ne piše da je morala, to je bio njen izbor - rekao je Osman.

