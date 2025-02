Krpa iz Đenovića se dovoljno raširila: Anđela proključala zbog klipa Sofi i Gastoza, Ivan je demolirao surovim rečima! (VIDEO)

Drama na samom početku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog. Takmičari su imali priliku da vide kako

- Rekao mi je Uroš u kratkim crtama, nije mi lepo ovo da vidim. Ako misli da nastavimo bez problema, ovo treba da izbaci. Ovo smo rešili. Bilo je jutro nakon što smo se pimirili. Mislim da zna da je ovo neprijatno i da bi bilo vreme da prestane da radi. Ne mislim da bilo šta postoji, samo je neprijatno gledati različite klipove svakog četvrtka. Ne želim svog dečka da gledam ni u šali sa nekim. Nije mi prijatno i ne želim da se ovo dogodi - govorila je Anđela.

- Imam suprotno mišljenje od Anđele. Ovako će mene da gleda verovatno do kraja sezone, ove devojke gledam kao drugarice. Kad me bude videla u krevetu i kad mi ruka bude oko struka, muvanje, a do tad će da me gleda. Ona je lepo odreagovala i rekla je šta misli i ja sam rekao šta ja mislim - rekao je Gastoz.

- Sofi, zašto dopuštaš ovo ako znaš da nervira Anđelu? - pitao je Milan Milošević.

- Nisam znala da ovo može bilo koga da iznervira. Ovo nije bilo prisno... Ja ne znam kako je moguće da se na ovo naljuti, Uroš je napravio da se grlimo ispred prodavnice i to je preuveličao. Ne znam šta sam uradila, ja više neću da stojim ispred prodavnice. Ja ću da zapušim uši da ne čujem fore. Ne znam šta ovde nije dobro - odgovorila je Sofi.

- Ona je rekla u sredu da joj neprijatno, ali ne izgleda tako i to je njeno pravo. Meni je bitno da on čuje šta sam ja rekla - dodala je Anđela.

- Ovo je najnormalnija stvar u njihovoj vezi. On je uspeo kao muškarac da dominira i da objasni Anđeli da će ona ovo morati da trpi, drago mi je da Anđela ima osmeh na licu. Gastoz joj je dao do znanja da treba ovako da funkcioniše. Mateja ima isti odnos sa Sofi, samo što nema devojku. Krpa iz Đenovića se dovoljno raširila i može ovo da trpi. Nenad sa ramena odmah pređe na d*pe - komentarisao je Ivan.

- Mislim da on te stvari radi spontano i da nije navikao da je pod kontrolom - rekla je Milena.

- Ovo je Gastoz koji ne poštuje svoju devojku, ona treba da stavi tačku. Nije on zbog mene grlio Sofi - dodao je Uroš Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić