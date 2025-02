ANĐELO RANKOVIĆ SE VRATIO NA STARO! Samo jedna fotografija ga je ODALA, svi se pitaju kako reaguje na Anitinu priču?! (FOTO)

Anitu Stanojlović, pobednicu ''Elite 7'', nedeljama iza nas prate brojni skandali sa bivšim dečkom Anđelom Rankovićem. Naime, njih dvoje su čak jedno drugo prijavili i policiji, a Anita je za Pink.rs pustila i audio snimak gde je pokazala i malo drugačiju stranu Anđela, koju javnost do sada nije imala prilike da vidi, dok se do sada Ranković nije oglašavao na ovu temu.

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović svoju ljubav započeli su unutar zidina Bele kuće, koju su nastavili i po izlasku iz istog, u kom je Anita odnela pobedu, a sve je šokirala vest, samo nekoliko meseci kasnije, da njih dvoje više nisu zajedno, tj. da je pukla tikva. Naime, njihov raskid nije prošao mirno, te tako, njih dvoje su jedno drugo prijavili i policiji, a Stanojlovićeva je za Pink.rs pustila audio snimak u kom se jasno moglo videti i lice Anđela Rankovića, koje javnost do sada nije imalo priliku da vidi. Detaljnije pogledajte u nastavku:

Takođe, spominjalo se i da je Ranković našao novu devojku, a sve do puštanja ovog teksta, Anđelo se nije oglašavao po pitanju Anite i svih ovih navoda, već je otputovao u daleku Južnu Ameriku. Sada, on je objavio fotografiju iz teretane, te je jasno da se vraća na trening, kako bi svoju liniju doveo do savršenstva.

Podsetimo, Anita je nedavno gostovala u emisiji "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem", u kojoj je pored svoje najdublje intime, govorila i o Anđelu, a što možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić