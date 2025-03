Rešio da stane na put svim tračevima!

Ujak Ene Čolić, Dejan Đoković, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, osvrnuo se na navode Jovane Tomić Matore da je njegova sestričina Ena "ruzmarin devojka".

- Ja nisam toliko sada stigao da ispratim, sva dešavanja da vidim kako je Ena odreagovala, ali sam čuo da je to Matora izjavila. To mi je na nivou kao što je Mrvica rekla da se prodaje za 150 evra, ja sam tada rekao da je to nama smešno, znam kako zarađuje i kako troši. Smatram da je to bio alkohol, opuštena atmosfera i u tom kontekstu se tako desilo...To za ruzmarin devojku, pročitao sam Avramovo oglašavanje, ne znam ko je on, ali ona nekada ne želi novac uzme od vlasnika splavova. Ona tamo izlazi i provodi se, ne uzima nikakvu nadoknadu za to - rekao je Dejan, a onda se osvrnuo na Šmizlino gostovanje na RED televiziji, u kom je otkrila da je Ena bila sa ženom:

- Igrom slučaja, baš sam to odgledao...Rekla je da postoji neka osoba ženskog pola sa kojom je Ena bila. Ja ne znam šta bih rekao, ja nemam saznanja takva, ona je majka jednog deteta i smatram da joj je afinitet prema muškarcima. Ne znam, ne mogu da kažem da li je bila ili nije, ali mogu da kažem da se mnogo toga pisalo, pa su ljudi pričali, ali ništa nije to konkretno. Mislim da se mnogo više priča i piše o njoj od ljudi koji ne znaju istinu - istakao je Dejan.

Autor: Nikola Žugić