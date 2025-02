Bez dlake na jeziku! Enin ujak otkrio šta vidi između Peje i Čolićeve, pa spomenuo Zlatu Petrović (VIDEO)

Iskren do koske!

Gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, ujak Ene Čolić, Dejan Đoković, osvrnuo se na ljubavnu vezu njegove sestričine i Jovana Pejića Peje.

- Sve što se dešava između njih je da je samo strast među njima velika i to je to. Oni jedno bez drugog ne mogu, ono što oni rade, radi se u skoro svakoj kući, ne svakoj, ali skoro svakoj. Sasvim je normalno to što se dešava među njima - rekao je Dejan.

- Je l' ste se čuli sa Zlatom - pitala je voditeljka.

- Ne, nisam hteo da je zovem, nisam hteo da joj bilo šta objašnjavam ja, da joj se ja izvinjavam, bez obzira na reči koje je uputila Eni, imala je pravo kao majka, ali znam da kada bi upoznala Enu i s njom porazgovarala, ne bi to bilo tako, zna i ona da bi promenila mišljenje o njoj - rekao je Dejan.

Autor: Nikola Žugić