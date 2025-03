Ponovo mu udarila na muškost: Sofija ponizila Terzu kao nikad do sad, on menja boje poput semafora! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Sofija, koliko ti je Terza nedostajao?! Rekla si da si bila jako srećna što si se posle toliko vremena probudila pored njega - rekao je Darko.

- Nedostajao mi je, imala sam emocije koje su tinjale u meni. Ja sam ta koja sam dala do znanja da neću biti sa njim, nekako je sve išlo korak po korak. Desio se poljubac, bilo mi je lepo to jutro. Razgovarali smo u sredu ujutru, doneli smo odluku da je najbolje da ne budemo zajedno - rekla je Sofija.

- Fascinantno mi je kada se dvoje ljudi dogovore nešto, a žele nešto sasvim drugo oboje - rekao je Darko.

- Na početku nismo uključili mozak, ali ako su te emocije jake i čvrste, to će se desiti u hodu. Bili smo zajedno i prekinuli smo na potpuno neprirodan način naš odnos. Nisam se nadala poljupcu, ali kad se desio, šta je tu je - rekla je Sofija.

- Da li se intenzitet emocija povećao od kako ste se zbližili? - upitao je Darko.

- Kod mene je na istoj lestvici kao što je bio kad me ostavio. Bolje je da manje pričamo, a da pokazujemo emocije. Ovde se potežu neke priče koje meni uopšte ne odgovaraju.

Trudim se da verujem Terzi i puštam dane da vidim sve - rekla je Sofija, pa dodala:

- Ja sam se osetila odbačeno u našoj vezi i odnosu, ali ja ne želim da direktno iskazujem emocije. Ukoliko on ima imalo pameti, on će sve protumačiti kroz moj pogled. Nikad se nisam našla u situaciji da moram da budem muškarac u vezi, trebalo bi on kao muškarac da kaže sve što ima, a ne da se mi igramo igrice kao da smo klinci i jurimo se u krug. Ja puštam vreme da pokaže kakve su naše emocije zapravo - otkrila je ona.

- U više navrata si otkrila da bi Terza trebao da promeni brojne stvari da bi ušli u vezu, koje su to stvari? - upitao je Darko.

- Na prvom mestu želim da prestane da se svađa sa ženama jer one odmah krenu da vređaju odmah mene. Takođe mu zameram žurke utorkom, ali sve više mi deluje da ide Munjinim koracima. Munja je lak muškarac - rekla je Sofija.

- U kojim situcijama ti je manjkalo Terzine muškosti? - upitao je Darko.

- Pa evo baš kad sam čula šta je pričao sa Dačom. On je navodno hteo da razgovara sa mnom dok sam ja bila u garderoberu, a on se tu vrteo i nije ušao. Od tolike ljubavi i želje koju je imao za mnom, sve je stalo u jednom danu. Navikla sam bez njega i zato mi je sada čudno, nisam se vratila u normalu - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.