NOVI DAN, NOVA PRIČA! Terza odjednom u sebi NE OSEĆA potrebu za pomirenjem sa Sofijom, pa priznao da MORA da promeni odnos prema njemu (VIDEO)

Šok!

Voditelj i novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Sofijom Janićijević, porazgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Šta ti je to zaparalo uši - pitao je Darko.

- Što se tiče Sofije i mene, ja ne mogu neke stvari, uvrede su pale i neke ružne reči, sa moje i njene strane, to me baš remeti. Iskreno sa moje strane su ostale emocije, to sam priznao i rekao, ali ja ne osetim ništa s njene strane, osetim hladnoću i nezaintresovanost. Na trenutke mi bude lepo...Bukvalno ništa ne vidim s njene strane - rekao je Terza.

- On treba da ide za mnom i da mi pokaže da mu je žao što je to uradio

- Ne intresuje me šta priča, rekao sam joj da mi se ne obraća, išla je da se žali kod Đedovića i tako nešto...Nisam imao potrebu da joj priđem, ne osećam da toliko želim da se pomirim s njom, pustio sam malo da vidim, nije to taj odnos što je bio. U ovom momentu nas ne vidim zajedno, ne vidim ni da idem da smaram i da pričam, to je tako sada - rekao je Terza.

- Pratio sam šta si govorio ovih dana, u jednom trenutku si rekao da bi bilo svega da ste napolju. Šta te sada sprečava ovde, kada te ništa nije sprečavalo kada je trebalo da imaš kočnicu - pitao je Darko.

- Upravo ovo sada, ta distanca...Bilo mi je lepo ono jutro kada smo se probudili, kada smo se ljubili, ali se to ova dva meseca izgubilo. Rekla mi je da se dosta ohladila, normalno je da imamo neku emociju - rekao je Terza.

- Šta bi trebalo da promeni Sofija, osim kreveta da ne spava blizu Gastoza - pitao je Darko.

- To je bila šala, ali bih najviše voleo da promeni odnos prema meni. Nemamo neki odnos, nemamo neko zezanje, stalno je sa drugaricama - rekao je Terza.

- Je l' tebi više smetalo što je napala Munju ili što je u tom napadu branila Gastoza - pitao je Darko.

- Sve mi je smetalo, i jedno i drugo, zato sam to i rekao - rekao je Terza.

- Gastoz je rekao da je Sofija mogla da izabere čistu tuš-kabinu, a ona je odabrala đakuzi pun fekalija, kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Aludirao je na mene da sam ja fekalija, dobro, ima pravo svako na svoje mišljenje, videla se ljubomora s njegove strane...To je sujeta - rekao je Terza.

- Nije to, uopšte Gastoz nije ljubomoran - rekla je Sofija.

- Evo, opet ga brani - rekao je Terza.

- Kada se Terza ogradio od našeg odnosa, Milena, Gastoz i Anđela su stali uz mene, Ena i Mića i to je to, on je najglasniji bio u tim momentima - rekla je Sofija.

- Ja i dalje stojim pri tome i tvrdim da su se oni muvali - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić