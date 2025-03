Skandal!

Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi sa njom porazgovarao o Bori Terziću i Dragani Stojančević.

- Matora, zbog čega je Terza toliko kivan na bliskost tebe i Dragane ako ga Dragana ne intresuje i ako je, po sopstvenom priznanju, nju koristio da bi terao inat Sofiji - pitao je Darko.

- Mislim da je iskren utorkom kada popije prema Sofiji, mislim da sve to misli, ali kada dođe ovde, on igra rijaliti...Evo, dolaze ozbiljniji igrači, evo ovaj, jer kada nema šta da ti kaže, on koristi na primer...Ima konflikt sa mnom zbog Dragane, ide za njom i tako dalje. Boli, nije bolest sve što boli. Kada se iskompleksiraš i iz sujete udariš najniže, boli kada iz svog kompleksa kažeš: "strpala si tatu u dom" - rekla je Matora.

- Bolesnica druže, ona se takmičila sa Anđelom prošle sezone, sa muškarcem se takmičiš - rekao je Terza.

- Barem nikada nisam uzela pare na kamatu za narkotike - rekla je Matora.

- Je l' tvrdiš?! E sad ovako, Miloše, sutra kod advokata i tužba za ovo...Matora, možeš da plačeš, ja sam prvi bio sa njom, ti kupiš otpatke - rekao je Terza.

- Ovo nije kompleks?! Zamisli ti taj izgovor kao: "ja se igram" - rekla je Matora.

- Zamisli ti kriješ nečije dete, monstrume! - rekao je Terza.

- Veliki igrač hoće da kaže šta sam ja uradila, da bi oprao svoja sr*nja. Znači, kada mi ovo pominje, on opere svoja sr*nja?! Terza, nisi veći otac kada ovo meni pomeneš...Kada ga zamolim preko stola da devojku ne dira, on kaže: "ma kakvi Matora, ja tebe poznajem godinama, ja ovo radim zbog nje" - rekla je Matora.

- Da li smatraš da ima kompleks od tebe jer si mu ti "skinula ribu" - pitao je Darko.

- Naravno...Pravom muškarcu ja nikada nisam pretnja, pravi muškarac ne bi išao za nama i gledao šta radimo - rekla je Matora.

- Da li si džarala dete u stomaku i laptala - rekao je Terza.

- I meni neko ovakav kaže da sam monstrum?! - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs