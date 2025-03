Ena ne zna šta je snašlo: Dobila hipotetičko pitanje o Zlatinom ulasku, pa prebledela kao krpa! (VIDEO)

Ovome se nije ni u snu nadala!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ena šta se dešava sa tobom i Pejom? - upitao je Darko.

- Mi smo spustili loptu, ali me remeti priča da Zlata možda uđe u rijaliti. Ne bih imala vremena da joj se dokažem, morala bih sve da držim u sebi i ćutim. Naš odnos je super, samo je on malo tužan. Njega je nešto uznemirilo posle tog klipa - rekla je Ena.

- Hipotetički da uđe Zlata, kako bi se ti ponašala prema njoj? - upitao je Darko.

- Prilagodila bi se njenom pristupu prema meni, ali ona će uvek imati maksimalno poštovanje od mene. To je majka dečka kog ja volim, to je osnovno vaspitanje - rekla je Ena.

- Zar ne misliš da si pokazala nepoštovanje prema njoj? - upitao je Darko.

- Jesam, bila sam isprovocirana onim što je on meni govorio. Ako mogu ikako da se opravdam, nismo ni on ni ja razmišljali šta pričamo jedno drugom. Snosićemo oboje posledice - rekla je Ena.

- Da li Peju remeti to što Matora priča za tebe da si ruzmarin devojka? - upitao je Darko.

- Ne ugrožava me jer ja nisam ruzmarin devojka, mislim da mi Peja apsolutno veruje. Verujem njemu da ga to ne ugrožava, Peja je mene video na jednom splavu pre rijalitija i on može da se raspita. Obzirom da je Matora rekla da sam bis*ksualka, to ga možda malo remeti jer mi je ljubomorisao na Milicu Terzinu - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.