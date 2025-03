Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak veče je rezervisano za emisiju ''Pitanja novinara''. Učesnici cu tokom večeri odgovarali na škakljiva pitanja predstavnika Pink.rs i Red portala, Darka Tanasijevića i Jovana Ilića - Joce novinara. Po svemu sudećim tokom noći za nama, odgonetnula su se mnoga pitanja i istina je isplivala na površinu.

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević, na samom početku porazgovarao je sa Anđelom Đuričić o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Baš je bio pitom i fin, ja bih volela da sliku tog Nenada vide ukućani. Ne, on ima itekako svoje kvalitete i vreme koje mi posveti i ume da bude fin prema meni i da prizna emocije i da se potrudi da radi na tome, da naša veza bude bolja...Od tada nismo promenili odnos i nadam se da se nećemo vraćati na neke stvari o kojima smo pričali. Ne bih želela da nam se događaju stvari o kojima smo toliko puta pričali - rekla je Anđela.

Novinar Darko Tanasijević je sa Anđelom Đuričić poratgovarao o njenoj ljubavi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a ona je istakla da je srećnija nego ikada i da njih dvoje rade na problemima.

- Najviše me nervira to što je on sa strane takav. On mora da dokaže ovde da on drži sve konce u svojim rukama, ko nas gleda vidi da nije tako. Ja sam mnogo bezobraznija od njega, ali on ima ovde potrebu da se dokaže. On je pre neki dan pohvalio i mene i naš odnos, ja sam sela i ućutala od sreće. Potrebno mi je da jednom u dva meseca za stolom kaže nešto lepo, samim tim i mene smiri odmah - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz naredni je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem, voditeljem i novinarom Pink.rs portala, o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Baš posle onog razgovora, kada su nam se spojili pogledi, nije bila ista osoba, ta osoba je baš svetlela, kao da je skinula neki teret sa sebe, kao da se olakšala bože me oprosti...Nekad možemo na tom talasu da pričamo, nekada ne. Ja sam se osećao, meni nije bilo dobro, opet ono moje: "ja ću najbolje za sebe", nisam mogao onako da je gledam, rekao sam joj sve što mi leži na srcu i posle toga je sve krenulo nabolje - rekao je Gastoz.

Novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i o Sofi Tikačenko zbog čega je Anđela zapenila.

- Gastoze šta si sugerisao danas Sofi? - upitao je Darko.

- Danas kada sam išao posle emisije da se presvlačim, posle mene je ušla Sofi i napravila je skeč kao šokirala se i istrčla iz garderobera. Ja sam joj rekao: ''Nemoj to da radiš, ispašće da se rugaš Anđeli'' - rekao je Gastoz.

- Hvala Gastozu što je zauzeo stav i što uviđa šta ona radi. Njoj odgovara priča, ona se folira - rekla je Anđela.

Voditelj i novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Sofi Tkačenko o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ja sam super, ne osećam se neprijatno za neke situacije. Ja sam smatrala Anđelu za drugaricom, ali sam zaboravila da ona ovde nema drugarice. Smatram da je ta situacije ispred prodavnice bila normalno, ništa Gastoz i ja nismo uradili da bih morala da se sekiram. Na to sam još i folirant....Ne bih uradila ništa da Anđelu provociram, zato je meni Gastoz pokušao da skrene pažnju da ne bi ispalo da ja to radim - rekla je Sofi.

Novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Ivanom Marinković o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, a on je opet iskoristio priliku da osuje rafalnu paljbu po Anđeli Đuričić.

- Anđela je konačno krenula da guta sva Gastozova sr*nja, obzirom da je maknula Keti iz priče, sad je prešla na Sofi. Ja se nadam da će Karić raditi sa svojom ćerkom i da će uspeti da je zadrži u ovoj priči. Anđela sve radi po difoltu, on manipuliše njom. Ovo je živa komedija, da li je moguće da čovek sa ovoliko gasa može nju da isturira - rekao je Ivan.

Novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aleksandrom Nikolić obzirom da je Anđela Đuričić izvređala u sukobu sa Ivanom Marinkovićem.

- Dosta sam ćutala, meni je Anđela bila draga, ali ovo više ovako ne može. Ona nije ništa bolja od mene, gledaćemo njene snimke. Ne vidim razliku između mojih fetiša, evo gledam danas oni se jašu po krevetu - rekla je Aleks.

- Pa mi možemo da radimo šta hoćemo - rekla je Anđela.

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Stefana Karića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Gastoza, Anđele Đuričić i Sofi Tkačenko.

- Svo troje snose krivicu, malo pre sam i Sofi rekao da je Dači zamerala neke povezanosti s nekim devojkama, to joj je smetalo, ali isto tako voli da se igra i da se našali, ali mora da zna kako se oseća osoba s čijim se momkom igra. Bio sam tu kada je bila prodavnica, meni je to delovalo tada kao neka šala, ali kada malo vratim vreme, znamo šta su sve pričali Gastoz i Sofi, smatram da i njemu ne dolikuje da se tako igra. Nema neku nameru kada je Sofi u pitanju, da želi nešto sa njom, ali mi nije logično kako Anđela oprašta Gastozu, a ponižava te devojke. Isto tako smatram da Ivan i Gastoz svoje ratove vode preko svojih devojaka - rekao je Karić.

Ivan Marinković seo je u spavaćoj sobi sa Matejom Matijevićem, te je tako opleo po Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Keti i ja smo počeli da se družimo, nikada ništa nismo, on je počeo da je grli i to, sujetan. Đedović je onda rekao da je on to radio samo da ja ne bih bio dobar s njom, on to ima u sebi. Nije to klasična ljubomora, ovo je da ne gubi status zavodnika. Nešto slično kao Munja, samo je Munja transparentniji. To je ono kao: "imam svoju devojku, moram i ovo" - rekao je Ivan.

Voditelj i novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja sam se osetila odbačeno u našoj vezi i odnosu, ali ja ne želim da direktno iskazujem emocije. Ukoliko on ima imalo pameti, on će sve protumačiti kroz moj pogled. Nikad se nisam našla u situaciji da moram da budem muškarac u vezi, trebalo bi on kao muškarac da kaže sve što ima, a ne da se mi igramo igrice kao da smo klinci i jurimo se u krug. Ja puštam vreme da pokaže kakve su naše emocije zapravo - otkrila je ona.

Voditelj i novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Sofijom Janićijević, porazgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ne intresuje me šta priča, rekao sam joj da mi se ne obraća, išla je da se žali kod Đedovića i tako nešto...Nisam imao potrebu da joj priđem, ne osećam da toliko želim da se pomirim s njom, pustio sam malo da vidim, nije to taj odnos što je bio. U ovom momentu nas ne vidim zajedno, ne vidim ni da idem da smaram i da pričam, to je tako sada - rekao je Terza.

Voditelj i novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o odnosu Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Gastoze na osnovu čega si rekao da je mogla da se kupa u čistoj tuš kabini, a izabrala je đakuzi pun fekalija? - upitao je Darko.

- Nije joj verovao, ekranizovao je njihov s*ks, ostavio je na cedilu. Posle hiljadu priča koje je izvrteo, on se opet vratio njoj. Mislim da je mogla da izađe kao pobednik iz cele priče - rekao je Gastoz.

Darko Tanasijević, podigao je Milenu Kačavendu, kako bi prokomentarisala odnos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze.

- Kada ustane ovaj lažni fudbaler iz FK "Prošlost" da se dere, onda je ovako...Ovaj momak sve vreme zaboravlja da je ovu devojku šutnuo kao kantu i ostavio u najgorim mogućim momentima - rekla je Kačavenda.

- Ko je nju toliko napadao?! - urlao je Terza.

- Si ti normalan?! Kaže malo pre u pušionici: "nju je napadalo 10 ljudi, ja sam se sam branio", ovaj čovek je skroz ispromašivao...Ako sam prema nekom bila pristrasna, somino jedna, to si ti some. Som, somina! Evo našao se ko mu je podrška (Ivan Marinković)...Jesi, jedan običan alaman i seljačina. Nek sam ja dama iz pi*ke materine, a ti seljačina. Stavi Draganinu kapu štrikanu i vrti prase, seljačino jedna, ja sam te zvala gospodinom, a ti krivonog. Većina ukućana je svaljivalo na nju, da je ona to uradila - rekla je Kačavenda.

Sofija Janićijević sedela je sa Dačom Virijevićem, te mu je tom prilikom otkrila kako gleda na Terzu.

- Kaže da branim Gastoza, normalno branio me je, nije se udvarao, flertovao, nego branio - rekla je Sofija.

- Ti time njemu uteruješ ku*ac - rekao je Dača.

Milena Kačavenda izašla je na cigaretu, te je tako ušla u žestok sukob sa Borom Terzićem Terzom.

- Doteraće te Čm*rinković, pokazao je svojim uspešnim životom kako je daleko dogurao...To i jeste čovek s kojim treba da se družiš. Glumi devojku kada ustaneš pred kamere. Bolje bi ti bilo sa mnom da si seo dva puta, nego s ovim ovnom koji zube nema u 21. veku...On ti pokazuje kao: "turiraj", pišti mi ku*ac, otići ću sutra izvređaću vas kao konje - rekla je Kačavenda.

- Ti me pljuješ svaki dan i vređaš - rekao je Terza.

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom o odnosu Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Ja sam toliko bila pristrasna prema Terzi, a on ako to ne vidi nek ide da gurne glavu u wc šolju. Sofiji su Terza i Ivan nametnuli Gastoza, on je ostavio Sofiju na cedilu kao špagete. Ja ne sedim sa ženama koje su glupe i ne pijem kafu, tako da su one sve pametne da bez mog uticaja donesu same zaključak. Terza je pokazao da u danu promeni dva stava kada je Sofija u pitanju. On je krenuo da vređa Sofiju, a ona je nakon pet minuta krenula da mu odgovara. Valjda smo trebali i tad da ga branimo kao žrtvu. On je sve samo nije muškarac, on je jedna devojčica. Pokazao je da na njega može da utiče treća osoba, a ja na Sofiju nisam uticala. On uvažava Đedovića i Sanju kao komentatore jer Đedoviću ne sme da pisne kao pi*ka. Odjednom je shvatio da viđanje deteta nema veze sa emocijama - priča Kačavenda, pa dodaje:

Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi sa njom porazgovarao o Bori Terziću i Dragani Stojančević.

- Matora, zbog čega je Terza toliko kivan na bliskost tebe i Dragane ako ga Dragana ne intresuje i ako je, po sopstvenom priznanju, nju koristio da bi terao inat Sofiji - pitao je Darko.

- Mislim da je iskren utorkom kada popije prema Sofiji, mislim da sve to misli, ali kada dođe ovde, on igra rijaliti...Evo, dolaze ozbiljniji igrači, evo ovaj, jer kada nema šta da ti kaže, on koristi na primer...Ima konflikt sa mnom zbog Dragane, ide za njom i tako dalje. Boli, nije bolest sve što boli. Kada se iskompleksiraš i iz sujete udariš najniže, boli kada iz svog kompleksa kažeš: "strpala si tatu u dom" - rekla je Matora.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o njenom odnosu sa Draganom Stojančević, ali i Stefani Grujić.

- Ja sa Stefani neću da se pomirim, mislim da joj je teško jer postoji još uvek ljubav sa njene strane. Imam emociju prema Stefani, ali ne mogu da lažem da mi Dragana ne prija. Bila bi fejk kada bi se sklonila od Dragane, pošto ovi pričaju da igram igru - rekla je Matora.

Dragana Stojančević dobila je reč od voditelja i predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića, kako bi progovorila o svom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Videla sam da joj je loše, da joj je teško, pored Gastoza i Karića sam prišla, nije mi se spavalo, pričale smo, normalno smo pričale. Meni prija da provodim vreme s njom, mi smo definisale naš odnos, prija mi kada me zagrli i kada ja nju zagrlim, nećemo biti zajedno, nema ništa više samo od drugarstva - rekla je Dragana.

Jovani Tomić Matoroj pala je roletna, te se tom prilikom obračunala sa Terzom ispod trema, a učesnici su sprečili da sukob eskalira.

- Je*em li ti mamu ja u pi*ku smrdljivu i nemoćnu - rekla je Matora.

- Hajde, pričaćemo šta si mi prenela - vikao je Terza.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić već danima iza nas ne mogu da se suzdrže kada je privlačnost u pitanju, a obzirom da nemaju intimne odnose čini se da je ovo jedini način da ispolje svoje nagone. Iako je Anđela danas zaskočila Gastoza usred spavaće sobe, ipak su sada obrnuli uloge.

Gastoz nije imao kočnicu, te je skočio na Anđelu pred punom dnevnom sobom, a ovo je još jedan dokaz da njima kočnice totalno popuštaju. Da li će konačno pasti intiman odnos Anđele i Gastoza ili to ipak nije slučaj, ostaje nam da ispratimo.

Danijel Dujković Munjez i Bora Terzić Terza šetali su do hotela, te su tom prilikom zajedničkim snagama opleli po Jovani Tomić Matoroj.

- Stavljala je sve ispred svoje porodice, evo ja kažem i šta je problem?! Mi kad komentarišemo realno, onda boli - rekao je Munjez.

- Hoće nas da komentarišu i mi da ćutimo, e...Ja svoja go*na jedem, a ti krme svoja - rekao je Terza.

Voditelj i novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić koju je Milena Kačavenda izvređala pre samog izlaganja.

- Ovo što Terza radi je njegova nemoć. On je ljubomoran na sve, preti nama kao da će se vratiti u vezu sa Sofijom. Mislim da Sofija ne želi da bude sa Terzom, on je sad pokazao da je Milica sve bila u pravu. Njega boli dupe apsolutno za dete - rekla je Aneli.

- Ajde skini te pantalone, zgužvana sintetiko. Ti nisi skakala po ku*čevima i išla po abortusima. Kanto, skini naočare da te vide gledaoci - rekla je Kačavenda.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Enom Čolić o njenoj raspravi sa Aneli Ahmić.

- Isključivo činjenice vezano za to, a ne neko izazivanje njenog nečega u meni. Mislim da ona nije dobar primer nikome. Ružna je iznutra, kao i spolja, to je jako ružno! Nije loše zvučala na "Elitoviziji" i sposobnost da od sebe napravi žrtvu...Danas je ona meni dobacila, jedva je čekala, ja sam Mileni šapnula nešto, ona se okrenula i počela da me vređa - rekla je Ena.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Mi smo spustili loptu, ali me remeti priča da Zlata možda uđe u rijaliti. Ne bih imala vremena da joj se dokažem, morala bih sve da držim u sebi i ćutim. Naš odnos je super, samo je on malo tužan. Njega je nešto uznemirilo posle tog klipa - rekla je Ena.

- Hipotetički da uđe Zlata, kako bi se ti ponašala prema njoj? - upitao je Darko.

- Prilagodila bi se njenom pristupu prema meni, ali ona će uvek imati maksimalno poštovanje od mene. To je majka dečka kog ja volim, to je osnovno vaspitanje - rekla je Ena.

Nakon Ene Čolić, Jovan Pejić Peja porazgovarao je sa Darkom Tanasijevićem o odnosu sa Čolićevom.

- Pratio sam ono što si pričao u utorak i narednih dana, zna da ti oscilira raspoloženje, a samim tim i pogledi na situaciju. U jednom trenutku govoriš da je iskreno i istinski, a kada se nešto prebaci, govoriš da si svestan da od vas napolju nema ništa. Od te dve opcije koje postoje, koja je dominantnija i istinitija - pitao je Darko.

- Kada gledam malo čistije glave, vidi se itekako emocija između mene i nje, Ena mene voli. Ne bi ona spavala sa mnom na televiziji tek tako i postaviti pitanje da li me devojka voli, pokazala je da je bila uz mene uvek. Koliko puta bude i brižna i tu se vidi emocija, samo što mene stvarno povredi što mi ona kaže, pa joj kažem da me ne voli i ja se ubedim u tu priču kada mi neko kaže svašta - rekao je Peja.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Ne želim da ulazim u vezu, ne vidim sebi u vezi. Ne želim da me neko sputava da govorim nešto što osećam, pokušava da me zaustavi, ali ja to ne mogu da ispoštujem - rekla je Aneli.

- Svi su ti se smejali kada si izrekla: ''Nisi još preboleo Sandru'', obzirom da ako neko zna njegove emocije i ostalo, to znaš ti jer se tebi najviše otvarao? - upitao je Darko.

- Nama je došlo pitanje ovde o njegovom odnosu sa Sandrom. Ja ne znam kome da verujem, nisam sigurna prosto. Nisam sigurna da li bi me ostavio kada bih ušla sa njim u nekim odnos - rekla je Aneli.

Posle Aneli Ahmić, na red je došao i Luka Vujović, koji je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem.

- Da se osvrnem na ovo što je Aneli prokomentarisala, rekao sam joj da mi ne odgovara to što se svađa sa Enom, rekla mi je da će do kraja da se svađa sa njom i da mi ne padne na pamet da se mešam. Isto sam tog mišljenja, ako se dve žene raspravljaju, mislim da ne treba da se mešam. Ne znam, ne vidim logiku sada da ja skačem, a Aneli se ograđuje. Rekla je da sigurno neće ući u vezu - rekao je Luka.

- Dabogda nikada ne imala takvu energiju kao ona. Kakva je to energija?! Da se opijam utorkom, da ulazim u kante za smeće i da se penjem po šankovima pijana...Našla krpa zakrpu ili, kako se kaže, lonac poklopac - rekla je Sandra.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milosavom Pravilović, Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem.

- Aleksandra da li si ti ljubomorna ako je istina da su Uroš i Marijana zajedno? - upitao je Joca.

- Ja verujem da je to istina, ali se ne mešam u to puno. Ne mislim da je normalno što je ona sa mojim bivšim mužem, ali ja se tu ne mešam - rekla je Aleksandra.

- Meni je bila želja da porazgavaram sa Marijanom, ali sam se plašila da ne napravim još veći skandal. Meni je Marijana otkrila da je on manipulisao isto s njom kao i sa Aleksandrom - rekao je Milovan.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić ponovo su ušli u sukob u pušionici, odmah nakon emisije.

- Ti misliš da ću ostati sama?! Pa ti si budala - rekla je Aleksandra.

- Gledaće te kao ikonu, kako ne, gledaće te kao 200-300 evra - rekao je Milovan.

- Budi muško, nemoj da plačeš, varao si i dobio si nazad...Marijana je rekla da ne može da veruje kakav si ti kada je videla tvoje ponašanje u rijalitiju, ti si nju manipulisao...Boli te Uroš, bio je sa mnom dok smo bili zajedno, sada ti je sa ženom, objasnio ti je - rekla je Aleksandra.

Aleksandra Nikolić, nakon sukoba sa Milovanom Minićem, ušla je u konflikt i sa Ivanom Marinkovićem.

- Ti si zaboravio svoje momente, a bitno da pričaš drugima - rekla je Aleksandra.

- Ti se svađaš u pola šest...Za arlaukanje tamo - rekao je Ivan.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja proćaskali su nakon emisije ''Pitanja novinara'', a Ena se ovog puta uvredila jer je Peja uopšte nije slušao dok je pričala, što je on ipak negirao. Kako će se odvijati Pejin i Enin odnos u nastavku rijalitija, ostaje nam da ispratimo.

Milena Kačavenda i Marko Đedović sjatili su se u rehab nakon emisije ''Pitanja novinara'' i rešili da prokomentarišu sve aktuelne teme od protekle noći. Naime Milana je osula drvlje i kamenje po Aneli Ahmić, ali i Luki Vujoviću.

- Luka je očigledno potcenio Sandru, pa nije ona bila udata za bilo koga. Nije ona nimalo glupa, pa nije to Aleksandra koja je mutava plovka. Ona samo priča o s*ksipilu, koji s*ksipil kad je smuvala Ivana bez zuba i Milovana sa ćubom na glavi - rekla je Milena.

- Ja sam zaključio da Luka igra rijaliti - rekao je Marko.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz zajedno su večerali kao i svako jutro posle emisije, a ovog puta je Gastoz spremio večeru samo za Anđelu obzirom da je on rešio da malo smrša i ne jede pre spavanja.

Sada je Anđela uzela i jedan zalogaj dala Gastozu, a potom i Snupiju zbog čega nije skidala osmeh sa lica. Njih troje su izgledali kao porodica, a da li će ova ljubavna idila potrajati još neko vreme ili se pak bliži bura, ostaje nam da ispratimo.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić u danima iza nas imali su turbulentan odnos zbog njegovog priznanja da mu Sofi Tikačenko mami osmeh, ali i da je najlepša devojka u Beloj kući. Iako je Anđela zabranila Gastozu komunikaciju sa Sofi, čini se da on ipak to nije ispoštovao.

- Sofi je l' si dobro?! Je l' si ljuta? - upitao je Gastoz.

Autor: S.Z.