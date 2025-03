SAMO PRAVI PRIČU: Terzin drug ubeđen da ga Sofija koristi radi kadra, nada se samo jednom

Imao šta da kaže!

Tokom prošle noći je došlo do sukoba između Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze. Naime, iako se u utorak nakon žurke u Eliti desio poljubac, njih dvoje nikako da zvanično uplove u vezu, jer kako su sami rekli ne žele to, te je sinoć došlo do njihovog sukoa.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Terzin drug koji nam je otkrio da smatra da se Sofija "kači" na njegovog druga radi priče:

- Ma Sofija sada samo pravi priču da bi bila bitna, a Terzu to nervira, jer se opet on uvlači u priču u kojoj ne treba da bude. Samo nek izdrži on do kraja, to je najbitnije - rekao je Terzin drug.

