Sve se događa sa razlogom: Zlata Petović otkrila kako se bori sa emocijama dok gleda sina u Eliti, pa otkrila šta će reći Eni kad je bude videla

U novom izdaju emisije ''Magazin In'', autorke i voditeljke Sanje Marinković, gosti su bili, Zlata Petrović, Nemanja Vujičić, Suzana Mančić, Kaja Ostojić, Đorđe David.

Tokom emsije je voditeljka upitala Zlatu za njenog sina Jovana Pejića Peju, koji se trenutno nalazi u Eliti.

- Koliko si imala straha da će tvoje odsustvo, tvoji ljubavni brodolomi imati posledice na tvoju decu?

- Koliko dajemo , toliko i dobijemo. Ja nisam imala vremena da strahujem, to je sve Bog hteo - rekla je Zlata pa se osvrmnula na odnos Ene i Peje:

- Moj sin, uh, pa moram da kažem, to je Božija putanja, on je trebao da bude tamo. Ljubavni izbor da bi imao moraš da uradiš glavom, biti sa i dobrim i lošim devojkama, da bi shvatio nešto. Nema bolje, nema gore, jer je tako kako je, ja sada preživaljvam svoje brodolome, i ljubavne i životne uz njegove borbe, ja kada sam se razvodila nisam imala vreme da bolujem, a moj sin sada boluje baš, jer se zaljubio i ja to vidim. Morala je i takva žena da dođe, da bi on neke stvari shvatio, ja nju ako vidim reći ću joj sve najbolje i stojim pri tome, svako je tu sa razlogom - rekla je Zlata.

- Zaljubljenost je čistota, a to što druga strana radi, to je manipulacija, ali on će srediti to - rekao je Đorđe David.

Autor: N.B.