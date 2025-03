Očekivano!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala nominovane učesnike, a to su Marko Đedović i Jovana Tomić Matora.

- Što se tiče našeg odnosa, do tvog ulaska nisam smatrala da smo na ratnoj nozi, ali očito jesmo. Prošle godine smo proveli lepe trenutke, ali došlo je vreme kada sam morala da izaberem stranu. Sada vidim da je to prava strana, a ako si ti meni to zamerila, moram da te podsetim da si ti tad već bila dobro i provodila si vreme sa Stanislavom koji je suprotna strana od tvog velikog prijatelja. Ti i ja smo trebale da se vidimo, ali se to nije desilo. Ne mislim o tebi ništa dobro, nemam nameru ni da te vređam, ali ni da govorim ružne reči. Žao mi je što se nalaziš u takvoj situaciji, ali ću te podsetiti da je tvoja mama bila na sahrani moje majke. Nisam imala zlu krv, mislim da ti ništa loše nisam donela iz naših odnosa. Mislim da ti nisam dala materijal da možeš da kažeš: ''Ti si kurv*tina iz 90-tih''. Sve što budeš pričala o meni, ja ću ti odgovoriti. Naš zajednički prijatelj i ustvari neko ko je kum mojoj deci, on ti sigurno nije dao tu informaciju. Nisi trebala tim stvarima da se baviš kakvo god imala mišljenje o meni - priča Kačavenda, pa dodaje:

- Ja tebe nisam osudila za to što si ušla da zaradiš novac samo dve nedelje nakon smrti majke. Svaka tvoja priča ovde je loša, ja sam ponela ovde osudu da sam izdala prijatelja, a ja nisam izdala nikakvog prijatelja, već sam odgovarala za ono što se mene tiče. Prošle godine si pričala da nećeš ponavljati postupke kao sa Anitom, govorila si: ''Moja porodica ispašta zbog mene'', a na kraju se ispostavilo baš tako. Imam pravo da mislim da si neko ko je nesrećan emotivno, imala si prilike da uradiš tu operaciju kao Ana Nikolić, a ne da mlataraš ovde ko ima veći k*rac. Ja Stefani smatram odgovornim krivcem, a tebe kao saučesnika u ovoj priči. Mislim da jesi loš čovek, tako se i ispostavilo. Mislim da svi učimo kroz život, a ti ništa nisi naučila. Prošle godine sam bila na tvojoj strani protiv Anđela, a onda sam se setila da ti je on prvi put skinuo devojku, pa ste opet bili drugovi. Onda ti je opet skinuo ribu i ne znam da li nas sad očekuje repriza vašeg prijateljstva?! Nije moguće da si pokazala da si toliko maloumna i da si sebe dovela u ovu situaciju. Opet se radi o nekakvoj strejt devojci i opet sve u krug - dodaje Milena, pa nastavlja:

- Taj Terza i Munjez su bili uz tebe protiv Anđela, a ti im sad ovako vraćaš. Stefani je meni više puta rekla da kada bi bila trudna, nikada ne bi išla na teret svojoj majki jer ima petoro dece. Direktno si uticala na Stefaninu odluku, nije mi dobro kad slušam priče kao u prošloj sezoni. Plašim se da ćeš opet ostati na cedilu i da ćeš biti izigrana. Od tebe sam mnogo više očekivala, a tebi se život i dalje nastavio u spoljnom svetu kao što ti je bio u Eliti 7. Opet uđeš ovde i upireš prstom u ljude, to je jako glupo. Ja ne želim da ti se bilo šta gore od ovog desi. Prema meni lično si ispala mizerna i mislim da si pokvarena, zla i loša, ali da ćeš samo ti morati da živiš ti. Kada se kablovi smotaju i digne rampa, ja odoh svojoj kući - rekla je Milena.

- Jedva si dočekala ovu Nominaciju da se opereš, ja nisam ništa novo ni očekivala. Nisi morala da biraš stranu, došla si kod mene i rekla si mi zašto si birala stranu. Meni si rekla da nećeš Anđela i Anitu da pritiskaš i da se svađaš, a da ja nastavim svoju priču. Laž je da smo ti i ja bile dobre nakon rijalitija, naravno da sam došla sa stavom kojim sam došla. Ona demantuje sama sebe. Kada mi je Milan rekao: ''Na intervju je rekla da si strpala oca u dom da bi došla ovde'', a kada je tebi mama umrla, svi smo je*ali Jeleni Ilić mater što je komentarisala da nosiš belu košulju. Niti sam ja oca poslala u dom, niti bilo kome. Nisam ulazila u rijaliti jer sam želela da provedem vreme sa porodicom. Ovo mi je najbrže i najlakše zaradim novac da bih obezbedila porodicu. Pošto ti kažeš da sam ja oca strpala u dom i s tim mi želiš dobro, evo i ja tebi želim dobro i mislim da si ti svoju majku ostavila samu. Sigurno mi nije rekao tvoj kum da si ti k*rva devedesetih, ti si imala burnu prošlost, zna se kako se živelo tada. Mislim da je neko ko nabacuje svima sve na nos, a sve to radi u odnosu sa drugim ljudima. Tebi izgleda trebaju da ćute svi jer si ti ozbiljna u gradu. Ja sam ušla ovde i rekla sam svoje mišljenje - rekla je Matora.

- Ja moram da te obavestim da sam ja možda jedna od par žena koja nije uzela ništa od muža posle razvoda - rekla je Milena.

- Ja se sećam da si mi pričala da te muž varao na sto strana, ali da si ga volela i da ga još uvek voliš - rekla je Matora.

- Ne, nikada to nisam rekla - rekla je Milena.

- Ti si se istripovala ovde da si neki vodeći igrač. Od Miće nikad nisam čula da on ima najveći honorar, ona kao da je neki mag za rijaliti, pa prodaje maglu. Za razliku - rekla je Matora.

- Bićeš tužena zbog mnogih stvari koje si izrekla - rekla je Matora.

Autor: N.P.