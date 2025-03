I ovog puta izostalo poštovanje prema Gastozu: Anđela pregazila svako moguće obećanje, ponovo krenula na Matoru, pa dokazala da je samoživa! (VIDEO)

Ništa od lepog odnosa?!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić kako bi prokomentarisala nominovane učesnike, a to su Marko Đedović i Jovana Tomić Matora.

- Ja ću da krenem od Matore. Ona i ja smo imale dobar odnos od ''Zadruge 5'', sve dok se ona nije ogradila od mene kada sam bila u lošoj situaciji u ''Zadruzi 6''. Nikada on mene nisi dobila uvredu, ali kada sam došla sebi, onda sam formirala moje mišljenje u glavi o tebi. Kada si došla odmah si me napala, ali ja tebi nisam uradila nijednu lošu stvar. Ne bih te vređala, ali naravno da sam ti uzvratila. Nisam rekla ni Gastozu za određene stvari koje si iznela - rekla je Anđela, ali je Matora prekinula:

- Dobacila sam Milanu, a ti si odmah udarila tamo gde najviše boli i zbog toga sam ti uzvratila - rekla je Matora.

- Smatram da ima mnogo više ljudi koji su te vređali, a ti ih nisi vređala. Ja ću tražiti od svog advokata da ako možeš da se tužiš za neke stvari, tužiću te. To je iz razloga jer mislim da neke stvari od tebe nisam zaslužila. Nikada te nisam pljuvala i ne mislim da trebaš tako da mi vraćaš. Jedno je čitati hejt komentare, a drugo je doći na TV i izneti takve optužbe. To je za mene ozbiljna uvreda, ja za tebe nikada nisam nešto rekla. Gastoz me danas pitao da podelimo nešto za tebe, ja sam rekla: ''Nemoj da se ljutiš, ali ja neću ništa da delim''. Meni ne smeta da vas dvoje delite, vi ste drugari i to mi je normalno. Za mene si ti završena priča i ti i ja ne možemo da imamo komunikaciju, tvoje mišljenje o našoj vezi me ne zanima. Ja tebe neću vređati, ne bih te ni onda vređala, ali ti si prva krenula - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je ona neprijatelj tvojoj vezi? - upitala je Ivana.

- Nisam čula da je ona njemu nešto punila glavu o meni, tako da ne, ali kad je ušla sam mislila da je ona neprijatelj naše veze obzirom da mu je omiljena. Verujem da ne želi više da se petlja u našu vezu. Ušla je, pa me provocirala, a potom iznela laži i neistine o meni. Nije uticala na njega, ali možda ga je malo bacila u razmišljanje. Smatram da si sama sebi svojim učešćem skočila u stomak. Došla si i radiš opet iste stvari, zalažeš se za nekoga ko će te izdati i mislim da ćeš tek proći još gore. Prošle sezone mi te bilo žao što si bila sama, a sada mi te nije žao i trebaju da ti se pos*ru svi po glavi. Ako dolaziš ponovo posle svega i ponovo se muvaš sa Draganom, znači da se ti evidentno nisi pomakla za ovih šest meseci. Na ulasku si rekla: ''Stefani je izgubila mleko zbog naših komentara'', ali svi ljudi koji su je tako komentarisali si sada dobra sa njima - rekla je Anđela.

- Rekla sam ti i tu noć kada sam došla da si jako gorda osoba. Milanu sam dobacila kroz podsmeh što je tebe izrevoltiralo, a da me nisi udarila tamo gde najviše boli, nikad se ne bi završila takva svađa. Ja mogu da sa tobom ne ulazim u sukob i da se ne mešam jer je to fer prema Gastozu. On bi dao i neprijatelju hranu, a ti mu to zameraš. Moje je bilo da mu te stvari kažem, ali opet ko sam ja da mu pridikujem. Nemam lepo mišljenje o tebi, imala bih svašta još da kažem o tebi, ali nikada nećeš dobiti sukob od mene zbog Nenada - rekla je Matora.

- Kada ponovo budeš mene na ovaj način komentarisala, uvek ćeš dobiti povratnu. Moj sukob sa tobom neće stati, to moraš da znaš. Sada si opet kvarna, tako da se obrati Nenadu - rekla je Anđela.

- Ja sam se sa Zvezdanom čula poslednji put pre Elite 7,niko me nije huškao protiv tebe i ostalo. Stvar je jasna, ne voliš ti mene i ne volim ja tebe. Meni je preče da ja sa mojim drugom mogu da se družim - rekla je Matora.

- Opet isto radi, na kvarno spominje sve isto. Ima pravo, ali onda ne treba da kaže Gastozu da neće zbog njega jer je suština ista. Što se tiče mene i Marka mi smo imali raspravu i svađu, ali ja sam njemu rekla izvini kao što sam i mnogim drugim ljudima rekla izvini. Ja njega poštujem i uvažavam, prema meni je uvek ispao dobar čovek. Volim da provodim vreme sa njim, pored Gastoza on je osoba s kojom najviše volim da provodim vreme. Ja volim da tračarim sa tobom, naravno da znam da ti je sve ovo posao i prema meni si uvek bio fer, a čak me ni nikada nije turirao protiv Gastoza. Uvek me je smirivao i uvek ću to ceniti. Naravno da Marka uvažavam - rekla je Anđela.

Autor: N.P.