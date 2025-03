Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je dan rezervisan za emisiju ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić noćas je bila u Beloj kući, kako bi saznala šta učesnici misle potrčcima Jovani Tomić Matoroj i Marku Đedoviću, koje je ovonedeljni vođa, Danijel Dujković Munjez odabrao.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi na samom početku emisije ''Nominacije'' kako bi prokomentarisala nominovane učesnike, te je prilikom izlaganja zaratila sa Jovanom Tomić Matorom.

- Što se tiče našeg odnosa, do tvog ulaska nisam smatrala da smo na ratnoj nozi, ali očito jesmo. Prošle godine smo proveli lepe trenutke, ali došlo je vreme kada sam morala da izaberem stranu. Sada vidim da je to prava strana, a ako si ti meni to zamerila, moram da te podsetim da si ti tad već bila dobro i provodila si vreme sa Stanislavom koji je suprotna strana od tvog velikog prijatelja. Ti i ja smo trebale da se vidimo, ali se to nije desilo. Ne mislim o tebi ništa dobro, nemam nameru ni da te vređam, ali ni da govorim ružne reči. Žao mi je što se nalaziš u takvoj situaciji, ali ću te podsetiti da je tvoja mama bila na sahrani moje majke. Nisam imala zlu krv, mislim da ti ništa loše nisam donela iz naših odnosa. Mislim da ti nisam dala materijal da možeš da kažeš: ''Ti si kurv*tina iz 90-tih''. Sve što budeš pričala o meni, ja ću ti odgovoriti. Naš zajednički prijatelj i ustvari neko ko je kum mojoj deci, on ti sigurno nije dao tu informaciju. Nisi trebala tim stvarima da se baviš kakvo god imala mišljenje o meni - rekla je Kačavenda.

- Jedva si dočekala ovu Nominaciju da se opereš, ja nisam ništa novo ni očekivala. Nisi morala da biraš stranu, došla si kod mene i rekla si mi zašto si birala stranu. Meni si rekla da nećeš Anđela i Anitu da pritiskaš i da se svađaš, a da ja nastavim svoju priču. Laž je da smo ti i ja bile dobre nakon rijalitija, naravno da sam došla sa stavom kojim sam došla. Ona demantuje sama sebe. Kada mi je Milan rekao: ''Na intervju je rekla da si strpala oca u dom da bi došla ovde'', a kada je tebi mama umrla, svi smo je*ali Jeleni Ilić mater što je komentarisala da nosiš belu košulj

Milena Kačavenda se nakon svađe sa Jovanom Tomić Matorom obratila Đedoviću.

- O Marku mislim sve najbolje, od prvog do poslednjeg dana rijalitija mi je bio tu. Mi smo se upoznali ovde, odnos nam se nikad nije promenio. Pričalo se da sam njegov poltron i da je moj dirigent, jeste, pa ja učim od najboljih. On je pokazao da je sposoban, vispren, sebi i svojoj porodici je obezbedio sve. On je i napolju pokazao da je više od rijaliti druga i ponudio se za stvari za koje mnogi nisu, a očekivala sam. Tradicija se nastavlja i sada. Ja sam ponosna na čestitke koje dobijem od njegove mame, to su poruke koje imaju težinu. Čovek se uči dok je živ, pa sam i u ovim godinama naučila i stekla prijateljstvo. Marko je jako inteligentan, pokazao se na svim poljima za koja ja znam i meni je kompliment da me tako neko prihvata u svoje društvo. Imam najbolje moguće mišljenje i drago mi je da se odnos ni sad nije promenio. Što se tiče negativnih stvari, on je davež i i dalje meri koliko kašika mu se sipa u kafu. Ja ovako nemam da kažem ništa negativno. Ti znaš da te ja volim, poštujem i uvažavam. Videli su ljudi da se dosta puta ne slažemo, nekad mora da se prihvati i savet. Ja ću da ostavim Marka, a Jovu ću da poašljem - govorila je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić kako bi prokomentarisala nominovane učesnike, a to su bili Marko Đedović i Jovana Tomić Matora

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, a tokom njenog nominovanja, mnogima se činilo da je pokušala da izbegne sukob sa Markom Đeovićem.

- Što se tiče Marka nismo u dobrim odnosima trenutno. On je uvek bio pristrasan kako prema drugima, tako i prema meni. Nemam ništa loše da kažem o tebi, ja tebe mnogo volim. Ja nekad kažem nešto što ne mislim jer očekujem da staneš na moju stranu i odbraniš me u sukobu sa Milenom, ali ti prećutiš na to jer znaš da po tom pitanju ja nisam normalna. Imam dobro mišljenje o tebi, mislim da si dobra osoba, nikad mi nisi radio iza leđa. Nadam se da se nećemo posvađati do kraja. Naravno da ću tebe da ostavim, nikad te ne bih poslala u izolaciju - pričala je Ahmićeva.

- Aneli je poslednje tri nedelje jako nervozna. Ja sam se danas obratio Ivanu, dok se ona svađala i pitao sam otkad su to oni "Vi". Meni ništa ne smeta, boli me uvo. Ja se svađam kad mislim da neko pretera kad su moji dragi ljudi u pitanju i lakše mi je da se ja vređam kao konj. Ja ću braniti sebi drage ljudi i dati sve od sebe da oni prekoputa ostanu poraženi - dodao je Marko.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz pokušavali su da razjasne zbog čega je burno reagovala tokom "Nominacija", a onda je ona zaurlala na Jovanu Tomić Matoru.

- U kom segmentu može da se kaže da si k*rva ako je pomenula klipove? - pitao je Gastoz.

- On to nije rekao, samo je napravio poređenje - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz pokušao je da objasni Jovani Tomić Matoroj šta mu je Anđela Đuričić zamerila tokom njihovog sukoba za vreme emisije "Nominacije".

- Poenta je da si istom rečenicom pokušala da mi ubaciš crva i da se odvojim od nje. Ja imam tri godine, pa bi ti mogla na mene da utičeš jer si moj prijatelj 11 godina i ja ću istom momenta da idem gde mi drugi kažu - govorio je Gastoz.

- Htela sam samo da joj objasnim što sam pomenula čajnu, a ti si meni sve to objasnio posle. Ja sam samo htela da kažem zašto sam forimirala to mišljenje - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao nominovane učesnike, a to su bili Marko Đedović i Jovana Tomić Matora. Međutim, njegova nominacija je krenula u neplaniranom smeru, te je zaratio sa Anđelom Đuričić.

- Drago mi je što smo zajedno ove godine ovde, ustvari nije mi žao, ali nismo uspeli napolju da se vidimo. O tebi imam lepo mišljenje i draga si mi, ali ne mogu da stanem iza svakog tvog postupka. Želim ti da se boriš kao mladi lav jer je zajeb*na situacija i vidim da si ušla ovde da pogaziš meni drage ljude što je meni krivo. Ne mogu da sedim sa svima zajedno, ali jasno mi je da su i Anđela i Đedović bili loši. Ja sam ovde između dve vatre, nije mi prijatno ni kad slušam od tebe za njih, niti šta čujem od njih za tebe. Krivo mi je, ali kako je tako je. Vi ste imali živote pre mene, ja ne mogu u to da se mešam. - rekao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi, koji je sve ostavio bez teksta, jer je pokušao da se opere od toga što je najgnusnije vređao Jovanu Tomić Matoru.

- Bila si uz Milicu kad je bila trudna, bio sam uz tebe kad si imala svađu sa Anđelom, a i kad sam se pomirio sa njim nikad te nisam napadao i bio protiv tebe. Mi se napolju ne družimo, čuli smo se jednom i rekla si da sam tad pljuvao Munju. Sve i da sam pljuvao, ja mislim da si ti loš prijatelj. Videli smo prema Đedoviću, prema Anđelu - rekla je Terza.

- Ti si iznosila stvari. Juče si bacila ljagu na mene i na moju porodicu, za sve što si juče iznela moraćeš da dokažeš na sudu. Sinoć te nisam opsovao, nisi ni ti mene, malo sm se prozivali za fizički izgled. Ništa nisam izneo nego ono što si ti pričala, a to je da si stavila sve partnere iznad porodice - pričao je on.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala nominovane učesnike, a to su bili Marko Đedović i Jovana Tomić Matora.

- Ne znam na osnovu čega si imala loše mišljenje o meni, okej ako si na osnovu mog postupka, ali ni ti nisi imala dobar postupak. Jedan moj prijatelj je rekao da si ti dobar lik, galantna i rekao mi je: ''Sigurno nećeš sa Matorom ući u sukob''. Interesantan je čovek, jako te gotivi i poštuje, to je osoba uz koju sam odrasla - rekla je Sofija.

- Nije došla ta informacija do mene, ne bih promenila mišljenje od onog što sam rekla, ali da ne želim više da te vređam, ne želim - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, koji je osuo drvlje i kamenje po Jovani Tomić Matoroj.

- Što se tiče čika Jove veće zlo od nje nisam upoznao. Mislim da ona seje zlo kad prođe, ozbiljan si monstrum. Ovo što si uradila sa Stefani i Munjom je vrhunac tvog zla i manipulacije. Kažeš da nisi kriva za bolest roditelja, a ovde si priva pričala da si uticala na njihovo zdravlje i da si im nanosila stres. Anđela je izgledala kao da će da spusti loptu dok joj se ti nisi obratila, Gastoz stao uz tebe. Sećam se kad si napustila emisiju i kad si rekla da ti je ispod časti da se raspravljaš sa mnom. Pokazala si ko si i šta si, da si smeće i dno dna. Smećarka Dragana ima 30 godina i ne može da se kaže da je manipulišeš. Ovo što pričaš za Stefani oko vašeg raskida mi ne pije vodu i ne mogu da dočekam da se oglasi. Ti si indirektno rekla da je Stefani monstrum i da se nije pojavila na sahrani tvoje majke. Tebe naravno šaljem i to je to.

Uroš Stanić je naredni nominovao, te je opleo po Jovani Tomić Matoroj.

- Ona i ja smo imali sukob prošle godine kada je Aniti uzela sve stvari i uhodila je. Osuđivao sam je i tad sam stao na Anitinu i Anđelovu stranu. Ona je po meni bruka za LGBT populaciju. Ona ovde ništa lepo ne pokazuje. Vidimo šta si radila Aniti, to radiš i Stefani. Ti si hodajuće zlo, umesto da napraviš sebi dete, ti otimaš tuđu decu. Pokazao si ko si i šta si, veliki si neprijatelj vezi Anđele i Gastoza - rekao je Uroš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić, te je sasula Jovani Tomić Matoroj sve u lice.

- Matora, upoznale smo se 2016. godine i upoznao nas je zajednički prijatelj. Družile smo se, izlazile smo često, skoro svako veče. Rekla si ovde da sam "ruzmarin devojka", meni to zvuči lepo i podseća me na venčanja i miris, ali mi se ljudi sad hvataju za to kad hoće da me uvrede. Mislim da se držiš mišljenja jer si čula, a da nije iz prve ruke, a i samo zbog Stefani napolju jer te je uhvatila u laži. Možda me se ne sećaš jer sam imala roze i crvenu kosu kad smo se družile. Dolazila si i sa Sanjom u separe, pozdravila sam se sa obe, poslednji put sam te videla u jednom restoranu kad si došla sa Anitom. Mislim da si ušla sa takvim stavom o meni zbog Stefani i glasa naroda koji si videla na društvenim mrežama. Odnos bi nam bio drugačiji da nisam videla neke stvari koje mi se ne sviđaju, a ja sam te smatrala mangupom i šmekerom od spolja. Pričaju ljudi da si galanta i to jeste tako, a onda ne znam kako se kumstvo tako olak shvata i neke prijateljstva. Ne sviđa mi se da izdaješ tako svoje prijatelje - govorila je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao nominovane učesnike, a to su bili Marko Đedović i Jovana Tomić Matora.

- Ovo je za mene najteža nominacija. Sa njima sam ovde sazreo, znam ih i pre rijalitija. Đedović i ja smo imali neobično poznanstvo, imali smo zajedničke prijatelje. Da mi je neko pričao da ću posle toga s tobom biti ovde, ne bih mu verovao. Žao mi je što ste u ovakvoj situaciji, znam kakvi ste bili. Poslednji put smo se videli kod Matore na svadbi, svašta se nešto izdešavalo. Neobično mi je bilo da čujem da je Đedović bio dobar sa Anđelom jer se nikada nisu mirisali, a onda mi je bilo neverovatno da je Matora skočila protiv Đedovića. Matora samim ulaskom si počela da uplićeš pokojne ljude što mi je jako bezveze i ružno, a sama si mu dala nekako za pravo da pominje tvoju majku. Ružno mi je kada slušam između vas takve rasprave i svađe, ali eto da barem izbegnete takve rasprave i takve reči. Matora, tebi mogu da zamerim kao prijatelju neke stvari. Iskreno mnoge moje tajne znate oboje i nikad me niste izdali - otkriva Stefan, pa dodaje:

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću, koji je iskoristio priliku da skrene pažnju sa potrčaka, pa je opleo po Anđeli Đuriić.

- Predobar si drug i ovo je idealna prilika da se pokažemo koliko dobri ljudi. Ja nisam, ne dozvoljavam da me kupe za sitnicu i zato ovde sve naplaćujem. Ljudi te ovde pljuju, a jedni drugima ne bi cigaretu dali. Osvrnuću se na tvoj odnos sa Gastozom, ova glupača nikad neće shvatiti da je krpa, a on je večeras dao poruku da mu je bitnije prijateljstvo sa tobom. Ako jednog dana raskine sa Anđelom zašto bi remetio odnos sa tobom? Ja tako ne bih uradio, meni da je stalo do neke žene pre bih stao uz devojku i striktno zabranio da se obraća. Poštujem vaše prijateljstvo jer znam da si dobar drug. Što se tiče Munje nisam promenio mišljenje, a vidim da se mišljenja menjaju. Evo da kažem da ti jako zameram što nisi uticala na Stefani da javi Munji da će postati otac, ali sa druge strane poštujem tvoju odluku i tu si opet pokazala da si privržena osoba sa kojom si. Sa mnom nikad nećeš imati probleme, znaš da te gotivim. Šaljem Đedovića - poručio je on.

Teodora Delić konačno je otkrila šta zapravo misli o Jovani Tomić Matoroj.

- Matora mislim da si iskompleksirana osoba i da si neko ko želi da pokaže da si je*ač. To radiš manipulacijom. Smatram da si isekla jednu porodicu jer si se približila osobi koja je bila psihički nestabilna. Obzirom da je Stefani koja je u tom trenutku u drugom stanju i nije bila dobra sa glavom, tako da si mi ti krivac broj jedan - rekla je Teodora.

Tokom nominacije Aleksandre Nikolić, Marko Đedović istakao je da vidi vernice između nje i Jovane Tomić Matore.

- Matora mi je jako draga osoba, ja sam nju i pre pratila i uvek mi je bila simpatična. Jako me podseća na mene, ne mari šta će da kaže i ne šlihta se nikome. Ja o deci ne volim da pričam i neću nikome. Ja bih Stefani rekla da treba da javi Munji, starija si i iskusnija. Ti i ja komuniciramo pogledom - govorila je Aleksandra.

- Ako me neko čita pogledom, čak ni ovi moji - rekla je Matora.

- Eto priče za devetku - poručio je Đedović.

Jelena Ilić žestoko je isprozivala Jovanu Tomić Matoru, tokom izlaganja svoje nominacije.

- Đedović je mene spasio prošle sezone od Ivana, hvala mu na tome. Bio je tu za mene i napolju, pomogao mi je da priznam emocije prema jednom čoveku, hvala ti na svemu. Takođe, kada god smo Uroš i ja imali svađe ti si mene savetovao i smirivao - rekla je Jelena.

Danijel Dujković Munjez je tokom svoje nominacije oštro osudio ponašanje Jovane Tomić Matore.

- Interesantno mi je bilo da stavim Đedovića prekoputa Matore, jako mi je to bilo bitno da vidim ko će se prodati za hiljadu dinara. Slađo prnje izbaci, 3000 dinara sam ti dao, tri noći si bila u hotelu. Obzirom da je Matora rekla da razmišlja kako njen otac gleda na sve ovo, ja razmišljam o svojim roditeljima. Dozvolio sam sebi da sa svog deteta pređem na njenu pi*ku. Ja sam ovde žrtva. Pričala si sama da utičeš loše na roditelje, a ja ću da kažem da si jako loše uticala na majku i tu ću stati. Imaš brata koji ima Dunju i nemaš nimalo empatije, ali pitaću te kako bi se osećala da tvoj brat ostane bez Dunje? Naš odnos je počeo tako što sam stajao uz nju, postali smo rijaliti drugari. Mene boli što sam stavio nju ispred mene, a ona me izmanipulisala. Ja sam Munju istetovirao kada sam već bio u konfliktu sa Matorom. Naš odnos se nastavio napolju, Stefani i ja smo sedeli jedan na jedan u Narod pita i video sam da Stefani dobija instrukcije od Matore. Matora je direktno uticala na moje dete i na to da Stefani meni ne kaže. Stefani je krivac broj jedan, Matora broj dva, a Stefanina majka broj tri. Ja jedva čekam da upoznam Konstantina - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" dala je priliku Jovani Tomić Matoroj i Marku Đedoviću da se obrate takmičarima i odgovore im na sve što su noćas čuli.

- Čekao sam kraj da kažem neke stvari koje su se ponavljale, a to je da ne mislim da imam poltrone, niti da mislim da mogu da imaju na silu loše mišljenje o meni. Ja kad govorim i kad pričam, ljudi su pričali o spoljnom svetu, a ja o tome nikad nisam pričao. Sa ljudima sam bio u razmeni mišljenja, nisam se slagao i nikad nisam prebacio neke stvari. Sa Matorom sam bio u najžečšćem konfliktu pa joj nisam prebacio, a ne sećam se ni da je ona meni. Ne bi trebalo ljudi sa mnom na silu da se svađaju, niti ću ja. Mislim da imaju bolje mišljenje i da je ovde nametnutno da o meni treba nešto da se kaže. Ovde me se niko ne plaši, ne tučemo se, a i da se to dešava nisam najjači. Može svako da me izvređa, mogu i ja. Videli ste kako reagujem i mislim da je to samo fejk nametnuta priča da bi ljudi ulazili u konflikte sa mnom - rekao je Marko.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije", kada je došlo vreme da se sazna ko je nominovan za izbacivanje, saopštila je stanarima Bele kuće da ove nedelje neće biti izbacivanja.

- Veliki šef je odlučio da ove nedelje neće biti izbacivanja - saopštila je Ivana.

Danijel Dujković Munjez tokom cele nedelje ratovao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali je večeras nakon emisije "Nominacije" pokušao da spusti loptu sa njim, ali mu to po svemu sudeći nije pošlo za rukom.

- Meni je pun k*rac - rekao je Munja.

- Ti ne trošiš gorivo, nego ulje iz motora - govorio je Gastoz.

- Kao da ne vidiš da mi se gleda svaka reč - dodao je Dujković.

Sanja Grujić i Marko Stefanović porazgovarali su posle emisije ''Nominacije'', a on je tom prilikom njoj dao do znanja da su završili. Iako je Sanja očajnički pokušavala da ubedi Marka kako je njihova veza sjajna i kako nemaju nesuglasica, čini se da je on ipak ovog puta bio realniji.

- Biće ti žao - rekla je Sanja.

- Čega? - upitao je Marko.

- Nas - rekla je Sanja.

- Ma neće.. Ti mene krećeš da zagrliš, je l' si ti normalna? - upitao je Marko.

Aneli Ahmić zatražila je savet od Jovane Tomić Matore obzirom da je Luka Vujović pozvao da spavaju zajedno u izolaciji, a ona nije sigurna šta da uradi jer se boji da se ne poljube, a veza ne bi bila dobra ni po nju, ni po njega, kako ona tvrdi.

- Šta da radim? - upitala je Aneli.

- Ako ti prija, budi tu sa njim. Sve i da padne poljubac, nema veze. Počela si da se vezuješ i plašiš se da ne budeš debil iskorišćeni. Ako ti prija, pusti ga i provodi vreme s njim - rekla je Matora.

Slađa Poršelina i Danijel Dujković Munjez žestoko su zaratili obzirom da je ona podržala Jovanu Tomić Matoru na ''Nominacijama'', te je sada Munja kao poslednju krpu izbacio iz hotela.

- Normalno da ću da izađem, pa nisam ja maloumna - pričala je Slađa sama sa sobom.

- Slađo, ajde da izađeš odavde da te ja ne izbacujem bezveze - rekao je Munja.

