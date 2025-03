Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije ''Nominacije'', došlo je do žestokog verbalnog obračuna između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić zbog Jovane Tomić Matore, te su mnogi protumačili da je njihova emotivna veza ponovo na staklenim nogama.

Svoj sud o novonastaloj situaciji za portal Pink.rs dao je i njegov drug Pegi.

On je prognozirao dali tok njihove veze, te je i sam istakao da će veoma teško uspeti da uspostave normalnu komunikaciju.

- Iskreno, uspeće da izbalansira sve, jer je on Anđelu već dobio. Ona se zaljubila, te mislim da ona kad ima emocije, prilagodi se svom partneru. Matora nije morala da dosipa so na ranu. Ona je dobra, ali nepromišljena. Ovo je slično kao sa Keti. Nju je takođe branio, nije dao na nju. Kad mu se nešto brani, on udari kontru. Anđela i Gastoz će se miriti i svađati još mnogo puta. Isto kao što je sa Anđelom razovao zbog Keti, tako sad ratuje zbog Matore. Činjenica je da je Matora njegova dugogodišnja drugarica, ali neka ume i da pretera. Anđela je njemu veoma draga, ali nisam siguran da li će taj odnos moći da opstane. Njega ljudi često ne razumeju, on je takav kakav je. Nisam siguran koliko Anđela može da podnese sve to. Trenutno se vidi da ona ne može bez njega, ali ni on bez nje. Međutim, ne znaju kako da izbalansiraju svoj odnos da do svađa nikako ne dolazi. Što se tiče raznih kometara učesnika da on muva Sofiju, od toga ništa nema. Oni su poput mačke i miša - istakao je Pegi.

